Vidal: "Hay mafiosos que hoy están presos y antes estaban protegidos"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal aseguró hoy que el escándalo del detenido secretario general del Soeme, Marcelo Balcedo, es un caso dentro de muchos "Balcedos y Caballos Suárez" que antes estaban "protegidos y hoy están presos".

"Lo que no se ve son 7.900 policías que están fuera de la fuerza por corruptos y vamos a seguir, no es una purga, es una política, lo que no se ve es que un día como hoy todos hablamos del titular del gremio Soeme Marcelo Balcedo; pero hay Balcedos y hay Caballos Suárez y hay mafiosos que hoy están presos y que antes estaban protegidos", dijo Vidal anoche en el programa inaugural de "La Noche de Mirtha Legrand", en la ciudad de Mar del Plata.

La gobernadora se refirió de este modo a la detención de Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), que junto a su esposa Paola Fiege fue detenido en su mansión de Piriápolis, Uruguay, en el marco de una causa por maniobras vinculadas a delitos tributarios y lavado de dinero.

"A veces pasan muchas cosas que la gente no sabe pero que van avanzando. Lo más lindo de todo, que me tiene muy contenta, es esta temporada que gracias a que hemos trabajado tanto, y la incluyo -dijo señalando a la conductora- es la playa pública donde es todo gratuito", explicó la gobernadora sobre su gestión, tras afirmar que ni ella ni el presidente Mauricio Macri son parte de las mafias.

Y agregó: "Todavía falta mucho; pero empezamos, que es lo importante. Hay más de 2.200 obras, todos los municipios tienen obras, no hay un vecino que pueda decir que en su municipio no se hizo o no se empezó una obra".