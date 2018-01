Participación público privada: arrancó proceso para desarrollo de autopistas

El Gobierno nacional licitará obras a través del sistema de Participación Público Privada (PPP) para el desarrollo de una Red de Autopistas y Rutas Seguras que mejorará 7.000 km de rutas nacionales. Hoy se realizó la primera consulta presencial de la cual participaron alrededor de 300 empresas viales, constructoras, bancos, consultoras, empresas financieras y estudios de abogados tanto nacionales como internacionales.

Las obras en más de 7.000 km de rutas nacionales las llevará adelante el Ministerio de Transporte de la Nación a través de Vialidad Nacional a partir de una inversión de más de 16.700 millones de dólares, detallaron desde el ministerio de Trasporte en un comunicado.

El Proceso Transparente de Consulta para la licitación de la Etapa I de los proyectos de Participación Público-Privada (PPP) se celebró el viernes en el auditorio central de Jefatura de Gabinete y fue encabezado por Javier Iguacel, administrador general de Vialidad Nacional. Participaron alrededor de 300 empresarios nacionales y extranjeros, quienes se interiorizaron y realizaron consultas sobre los aspectos técnicos, financieros y jurídicos del proyecto.

“La modernización de la infraestructura vial es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Esta es una apuesta muy grande que estamos haciendo. Hace décadas que en Argentina no hay obras de esta magnitud. El mecanismo de participación público privada da mucha previsibilidad y este es el momento para invertir, para apostar por Argentina”, sostuvo Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

El proceso de consultas comenzó el 2 de enero y tiene vigencia hasta el lunes 8, de manera online en la web de Vialidad Nacional. El encuentro de hoy, presencial, fue un espacio de debate e intercambio de opiniones entre Vialidad Nacional y los interesados precalificados. La instancia de consultas sirve de guía para desarrollar y definir la solución más conveniente al interés público para los proyectos y sus eventuales ofertas. Una vez finalizadas las consultas, Vialidad publicará en su sitio web las conclusiones finales surgidas de todo el proceso.

La primera etapa de desarrollo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras, es la primera iniciativa que el Gobierno Nacional llevará adelante a través del sistema de Participación e Público Privada (PPP). La misma tendrá comienzo el 20 de enero con el llamado a licitación de las obras incluidas en los Corredores A y E, cuyas evaluaciones de oferta se realizarán en el mes de marzo.

El Corredor A atraviesa las ciudades de Mar del Plata, Olavarría, Balcarce, Tandil, Azul, Las Flores, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, entre otras, e incluirá las rutas nacionales 3 y 226. Entre las principales obras, la RN 3 se convertirá en autopista desde Las Flores hasta Azul, a lo largo de 116 kilómetros. Mientras que en los 270 kilómetros que van de Azul hasta Coronel Dorrego se convertirá en ruta segura. Esta obra incluye ensanche de calzada, banquinas pavimentadas, terceras trochas y cruces sobre nivel. La RN 226, desde Balcarce hasta Azul, se convertirá también en ruta segura a lo largo de 174 kilómetros y se adecuará a semi autopista entre Azul y Olavarría. Este plan de trabajos demandará una inversión de USD 984 millones para los primeros cuatro años.

El Corredor E cuenta con 390 kilómetros y atraviesa ciudades como Rosario, Villa Constitución, San Nicolás, Baradero, Zarate y Campana, entre otras. En él, se destacan las obras de conversión en autopista de la RN-A012, el tercer carril en la RN 9 y una variante de la RN 11, a la altura de los puertos de Timbúes y San Lorenzo. Además, se intervendrán los accesos a los puertos de Rosario, San Nicolás, Zárate y se realizarán obras complementarias, de repavimentación y mantenimiento luego de los primeros 4 años. En total, se intervendrán 319 kilómetros de las RN 9, RN-A012 y la RN1°V11, entre otras. Las obras de este Corredor demandarán, en los primeros cuatro años, una inversión de más de USD 1.342 millones.

Este nuevo sistema contempla una inversión de u$s 12.572 millones durante los primeros 4 años y u$s 4.172 millones durante los siguientes 11 para los denominados Corredores A, B, C, E, F y Sur. En total, se intervendrán alrededor de 7.277 kilómetros de rutas nacionales, mediante la construcción de 1.610 de autopistas, 3.310 de ruta segura, 324 de obras especiales y 26 de variantes. El proyecto incluye, además, obras de mejoras y mantenimiento de la red vial existente en los 2.007 kilómetros restantes.