Tras exitosa colocación, el Gobierno licitará letes por u$s 1000 millones

El Ministerio de Finanzas licitará letes por u$s 1000 millones luego de que ayer colocó tres bonos a la tasa más baja de la historia para la Argentina en los mercados internacionales. El Ministerio de Finanzas emitirá dos series de Letras a 196 días y 364 días por u$s 500 millones cada una..

Los instrumentos a licitar incluyen:

1-Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 196 días (27-07-2018) por u$s 500 millones

2-Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 364 días (11-01-2019) por u$s 500 millones.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 9 de enero, finalizará a las 15 hs. del miércoles 10 de enero de 2018 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

La licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal, indicaron desde el ministerio de Finanzas en un comunicado.

Para las Letras a 196 días el precio de suscripción será de u$s 985,19 por cada u$s 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,80%. Para las Letras a 364 días el precio de suscripción será de u$s 970,01 por cada u$s 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%. De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta u$s 50.000.

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 9 de enero de 2018.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.