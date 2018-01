El ex Citi ya tiene el visto bueno del BCRA para lanzar su banco digital

El ex presidente del Citi y actual titular del Brubank, Juan Bruchou, ya tiene la autorización del Banco Central para lanzar un banco digital pensado sólo para smartphones y que estará abierto las 24 horas.

Según pudo saber El Cronista, el plan de negocios de la nueva entidad apostará con fuerza a la remuneración de las cajas de ahorro con el objetivo de captar clientes. El banco tendrá un servicio totalmente online pero sus obligaciones serán las mismas que las de un competidor con sucursales físicas. "Queremos ser un banco 100% digital solamente para Smartphone", resaltó el extitular del Citi hace poco en un evento.

"La gente ya no está contenta con los bancos", señaló Bruchou. "No estamos trabajando con un proveedor, todas las aplicaciones son nuestras entendiendo al cliente", dijo. Y aclaró: "No tomamos un enlatado, tenemos el equipo tecnológico. La tecnología es el core y la parte fundamental de lo que estamos haciendo, por eso es un banco completamente diferente", señaló el ejecutivo.

Para la primera etapa, Brubank tiene planeado captar depósitos, gestionar transferencias, y ofrecer una caja de ahorro. En una segunda etapa ofrecerán a sus clientes operar fondos para invertir. "No vamos a cobrar por la parte transaccional, sino que vamos a ganar cuando demos un préstamo", subrayó Bruchou.