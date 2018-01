A fin de año vencen u$s 3400 millones con bancos

En enero del año pasado el ministerio de Finanzas anunció que se habían obtenido u$s 6000 millones de préstamos de los seis bancos colocadores de ese momento. Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el JP Morgan aportaron u$s 1000 millones cada uno, con quienes se pactó que se les pague una tasa Libor a 90 días, más un recargo de 0,90 punto porcentuale. Si bien el anuncio se hizo en enero, por un crédito a 18 meses de plazo, se terminó concretando algunos meses después.

De este total, vencen u$s 3400 millones el 30 de diciembre de este año y, el resto, en abril de 2019. Desde el entorno de Luis Caputo afirmaron que aún no decidieron si van a pedir refinanciar este préstamo o no.