Lo último de Seinfeld llega hoy a Netflix

"Comedians in Cars Getting Coffee", talk show de humor en el que, tal como lo dice el título, el comediante estadounidense Jerry Seinfeld pasa a buscar en diferentes vehículos a sus amigos del mundo de la industria para conversar mientras se toman un café, llega este viernes a la plataforma de Netflix con el estreno de su décima temporada. Además de los nuevos episodios, los 59 capítulos anteriores de la serie, que se emitía originalmente por la plataforma de streaming Crackle, también estarán disponibles. Seinfeld desembarcó en Netflix no sólo con este particular programa, sino con el convenio para producir dos especiales de stand up, el primero de los cuales, "Jerry Before Seinfeld" ("Jerry antes de Seinfeld"), se estrenó en 2017.