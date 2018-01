Dos empresas argentinas piden pista para empezar a cotizar en Nueva York

Antes de que termine el primer trimestre de 2018 dos compañías argentinas comenzarán a cotizar en Wall Street. Se tratan de Corporación América el holding inversor de Eduardo Eurnekian y de Central Puerto, que ya presentaron prospectos en Nueva York para realizar su oferta pública de acciones.

La primera realizó su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) hace poco más de dos semanas. En realidad, la cotizante será Corporación América Airports, una división del holding de Eurnekian, que incluye a los aeropuertos que controla en la Argentina bajo el paraguas de Aeropuertos Argentina 2000 y otras 18 terminales internacionales, en Armenia, Italia, Perú y Brasil, entre otros.

Esta división del holding maneja 51 aeropuertos en todo el mundo, lo que la convierte en la concesionaria privada del sector más grande a nivel global. En Argentina, donde tienen su operación principal, operan y manejan 36 de los 55 aeropuertos nacionales, incluidos los de mayor tráfico de pasajeros como son Ezeiza y Aeroparque.

Aunque desde la compañía no emitieron ningún comentario, se espera que la firma intente colocar hasta u$s 750 millones en nuevas acciones.

Entre los datos presentados al regulador estadounidense, esta empresa destacó que en los primeros nueve meses de 2017 tuvieron un total de ingresos consolidados de u$s 1200 millones y ganancias antes de impuestos de u$s 357 millones. Este buen desempeño se suma al que había tenido el año anterior, cuando había facturado u$s 1400 millones.

Desde finales del Gobierno de Cristina Kirchner, que Eduardo Eurnekian había adelantado su interés de sacar a la bolsa su empresa. Finalmente, la operación podría concretarse antes de marzo. Según trascendió los colocadores serían Oppenheimer, a la cabeza de la operación, y estaría acompañado por Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs.

Otra de las que pide pista es Central Puerto, que ya cotiza en el mercado local, pero que solicitó la autorización necesaria para poder comenzar a operar en la bolsa de Nueva York. La compañía envió un comunicado a la Bolsa de Comercio porteña en el que informa que inició las gestiones para "posibilitar la oferta pública secundaria de acciones por parte de ciertos accionistas existentes de la sociedad y el listado de la sociedad en el New York Stock Exchange".

"Aunque ninguna de las dos tiene confirmada una fecha de emisión, ambas empresas venían trabajando desde hace varios meses para poder concretar su IPO en Wall Street", dijo el analista de Research For Traders, Sebastián Maril. "Todavía hay suficiente apetito tanto por crédito como por riesgo argentino y eso es lo que motiva a las empresas a salir a los mercados, tanto de equity como de deuda", agregó.

En la primera mitad del año podrían concretarse también otras IPO: la de Genneia, que ya adelantó que buscará emitir acciones durante el primer trimestre; y la de Pampa Energía, con una ampliación de capital con un bono convertible en acciones.