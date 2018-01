Ernestina Pais: "Antes de tocar a los jubilados, Angelici debería pagar por su bingo"

Tuvo un 2017 muy especial: empezó el año cruzando los Andes, después de mucho tiempo se volvió a enamorar y se dio un respiro de los estudios de televisión y de radio a los que estaba acostumbrada, para formar parte del elenco estable de El Show de la Menopausia, la obra de teatro que brilló en la calle Corrientes y ahora tendrá su temporada en Mar del Plata. Se trata de Ernestina Pais, la famosa conductora que, con más de 14 años de trayectoria en medios, no para de desafiarse.

"La propuesta de la obra me llegó de golpe, en principio era sólo para hacer la gira porque había una actriz, Silvia Kutika, que no podía viajar. Pero lo que comenzó como un reemplazo de tres meses, terminó siendo el laburo de todo el año", cuenta Pais, quien siente que con esta experiencia "volvió a la escuela".

"Para mí fue un año de mucha conexión conmigo misma y como ciudadana, tanto el cruce de los Andes que me conectó con la historia, como con la gira, recorriendo el país y conociendo todas las Argentinas que hay", reflexiona la conductora.

Para vos, ¿cuáles son los temas que deberían ser prioritarios en la agenda?

-A mí lo que más me preocupa, y vengo trabajando hace 20 años con Unicef, es la niñez. Si vos mirás para atrás, la Argentina tenía una proyección en lo social donde la escuela y la salud pública eran muy buenas, nacieras donde nacieras, pobre o rico. Todo eso te permitía moverte, si tenías ganas de salir de una realidad triste, podías hacerlo, el Estado te acompañaba. Entonces, hoy lo que pretendo es volver a concientizar desde mi lugar, primero a quienes les toca ser víctimas de esta situación, para que sepan que pueden cambiarla. Y por otro lado, como me toca estar en los medios, de obligar a ciertos organismos públicos a hacer bien su trabajo.

¿Qué otro tema te preocupa?

-También me preocupa la corrupción porque no es algo evanescente, que no se puede agarrar. La corrupción es muy concreta y cuando aparece, en general, lo primero que se bajan son los beneficios sociales. Pareciera que eso es un gasto más que una inversión y esa gente queda desamparada. Eso es algo que me preocupa mucho.

¿Cuál es tu mirada sobre los últimos incidentes frente al Congreso nacional?

-Lo voy a resumir así: estoy a favor de la lucha contra la corrupción, de que la gente que ha afanado esté presa y estoy muy interesada en que se sepa sobre todo los empresarios que fueron cómplices de los políticos. Para mí, hay dos costados de un mismo hecho de corrupción, está el político corrupto, pero también está el empresario corrupto. Y los empresarios corruptos aquí tienen un poder muy grande, porque no tienen un color político, arreglan con todos los gobiernos y siguen estando al frente de estas empresas. Por otro lado, con respecto a lo último que pasó solo me planteo lo siguiente, antes de tocar el dinero de los jubilados, ¿no está bien que (Daniel) Angelici, que tiene un bingo, pague por ese bingo que tiene? Antes de pensar en tocar el dinero de los jubilados, hay que pensar en cuánta gente con muchísimo dinero no paga lo que tiene que pagar.

¿Qué debería hacer Macri?

-Hay que descentralizar y empezar por los que tienen poder. Con respecto a los hechos de violencia, obviamente, estoy en contra. Me parece que ahí es muy simple, se detiene a los que infringieron la ley y nada más, no se tortura y no se pega. No me parece tema para hablar todos los días porque discutir sobre eso es sacar el foco de lo importante.

¿Qué opinás sobre los dos primeros años de Cambiemos?

-Soy una persona tan independiente que podría estar tres horas hablando de lo que está bien y lo que está mal. Yo quiero que el Gobierno llegue a término, porque siempre voy a querer que se suceda un gobierno democrático a otro. No me gusta la militarización de las calles, no me gusta sentirme insegura desde el lado del Estado, que no cuiden mis derechos. Por otro lado, hay un montón de circunstancias por las cuales yo agradezco el cambio, porque básicamente nadie puede eternizarse en el poder, y 12 años de un mismo color político es realmente preocupante en cualquier sociedad. El poder tiene que ser alternado, es fundamental.

¿Cuál es tu deseo para el país para el año que viene?

-Mi deseo es que no tengamos miedo, que la calle es nuestra, y en el buen sentido lo digo. Deseo que entendamos que el de al lado es un amigo, si alguien la está pasando y mal y yo le puedo dar una mano, se la doy. Cuando protesta un jubilado no es un violento queriendo quemar todo, significa que hay una persona que la está pasando mal. Solidaricémonos, no permitamos el abuso de poder, ni los aparatos que intentan embarrar la cancha. Deseo claridad, sabiduría, y saber la verdad, porque yo no me quiero enterar en cinco años las matufias de ahora, quiero enterarme ahora. Eso es lo que quiero.

Acalorada

El show de la menopausia ya pisó los escenarios de más de 60 ciudades en todo el país, de la mano de sus protagonistas: Ernestina Pais, Divina Gloria, María Valenzuela, María Carámbula y Marta González. "El título menopausia es como una provocación. Si yo tuviera que decir qué momento de la mujer describe va mucho más allá de la cuestión médica, sería la etapa post 40, con un universo que incluye amigos y familia.", cuenta Pais, y dice que la convivencia entre las actrices es tan buena, que viven la experiencia como un "viaje de egresados". La obra está dirigida por Manuel González Gil y producida por Javier Faroni, y ya desembarcó en el teatro Enrique Carreras de Mar del Plata, donde se sumará Reina Reech en reemplazo de Divina Gloria para la temporada de verano.