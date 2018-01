Rusia 2018: ver Argentina en la fase de grupos ya cuesta hasta $ 450.000

La ilusión por ver a la Selección Argentina capitaneada por Lionel Messi en el próximo Mundial de Rusia 2018 crece cada día. No obstante, el deseo se desvanece un poco al observar cómo treparon los precios de las entradas en los sitios de reventa, sobretodo, después que el portal oficial de la FIFA mostrara que los partidos del equipo argentino en la fase de grupos aparecen marcados en rojo, junto a la leyenda de “Alta demanda”.

Por ejemplo, el sitio StubHub ofrece tickets cuyo valor arranca en los 8000 pesos en promedio, y otros que superan, en algunos casos, los $ 186.000 cada uno.

De esta forma, y siempre de acuerdo a los valores publicados en esa página, un fanático que pretenda asegurarse un lugar en los partidos que jugará el equipo dirigido por Jorge Sampaoli en la fase de grupos debería desembolsar hoy hasta $ 450.636 para adquirir los tres tickets.

La importante cifra, incluso, podría crecer aún más con el transcurso de los días y con el certamen más cerca.

Luego del escándalo por la venta ilegal de tickets que dejó el Mundial de Brasil 2014, la FIFA determinó que para esta cita mundialista las entradas serían divididas en 4 categorías, las cuáles podrían obtenerse en cuatro fases de comercialización, y cuyo su precio también se modificaría de acuerdo a la instancia del campeonato.

Por ejemplo, para la fase de grupos, el valor de las entradas es el siguiente: Categoría 1, u$s 210; Categoría 2, u$s 165; Categoría 3, u$s 105; y Categoría 4 (para residentes en Rusia) 1280 rublos (u$s 22,53). Esos valores luego se incrementan de forma progresiva para partidos correspondientes a instancias más avanzadas de la competición.

La reventa pensando en el debut

Con vistas al primer partido frente a Islandia, que se disputará en el Spartak Stadium (Otkritie Arena), ubicado en Moscú, el sábado 16 de junio, a partir de las 10 (hora argentina), la variación de precios es significativa.

El portal Viagogo, por ejemplo, ofrece un ticket de Categoría 2 (en uno de los codos del estadio, que ostenta una capacidad de 45.360 espectadores) por $ 8793.

StubHub, en tanto, exhibe localidades Categoría 3 por $ 8745.93; y de Categoría 2 por $ 186.040,16.

En tanto, la página Sportsevents365.es ayuda a vender entradas de Categoría 3 y 4 por $ 10.419; y de Categoría 1 por $ 16.556.

Pensando en Croacia

Ya para el segundo partido de la fase de grupo ante Croacia, que se jugará en el Nizhny Novgorod Stadium (45.000 espectadores), del FC Lokomotiv, el jueves 21 junio, a partir de las 15 (hora Argentina), los valores muestran casi los mismos parámetros.

En Viagogo, una entrada Categoría 1 (en una platea lateral) cuesta $ 8864; en StubHub, un ticket Categoría 3 sale $ 8155,54; mientras que uno Categoría 1 alcanza los $ 132.298,17.

Por último, en Sportsevents365.es, una localidad Categoría 3 aparece por $ 8925; mientras que una de Categoría 1 se consigue a $ 12.114 cada una.

El cierre ante Nigeria

El último partido de la fase de grupos frente al conjunto africano se disputará en el Saint Petersburg Stadium (56.196 espectadores), en San Petersburgo, el martes 26 junio, también a las 15 (hora argentina).

Para este encuentro, Viagogo ofrece entradas Categoría 1 por $ 7288; StubHub, por su parte, muestra tickets Categoría 3 por $ 6946,29; y de Categoría 1 por $ 132.928,17 cada uno.

En tanto, Sportsevents365.es, comercializa localidades de Categoría 3 a $ 8723; Categoría 2, a $ 10.419; y categoría 1, por $ 11.731.

¿Cómo es la venta oficial de localidades?

Teniendo en cuenta los valores de la reventa, hay fanáticos que intentarán conseguir hasta último momento su entrada por la vía oficial, es decir, comprándolas en el sitio web de la FIFA.

Luego de que finalizara la fase 1 de ventas, en la actualidad, se encuentra habilitado el período de ventas por sorteo aleatorio correspondiente a la fase 2.

En ese sentido, aquellos hinchas que lo deseen, cuentan con tiempo para pedirlas hasta el 31 de enero en la web oficial de FIFA (www.FIFA.com/tickets).

Los interesados deben tener en cuenta que ese mismo 31 de enero se realizará el sorteo entre las solicitudes recibidas, obviamente, sin garantía alguna de conseguir las entradas pedidas, si la demanda excede la oferta.

Más adelante, entre el 3 y 13 de abril, se habilitará otra tercera fase de compra de tickets que, en este caso, funcionará por orden de pedido.

La última chance de conseguir una localidad por la vía oficial será el 18 de abril, también por orden de pedido.