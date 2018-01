De Pablo: “Dujovne y Caputo están convencidos de que en esta senda, no chocamos”

El economista Juan Carlos De Pablo consideró que la “clave” para entender la presentación que hizo la semana pasada el equipo económico al corregir las metas de inflación, es “el convencimiento” que tienen el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y su par en Hacienda, Luis Caputo de que en la senda fiscal en la que vamos, no chocamos”.

Sobre la pauta inflacionaria, De Pablo señaló: “No conozco a ninguna persona que en 2017 tomó decisiones en base a esa cifra. Creo que el Gobierno, con lo anunciado salió de la ridiculez” Sin embargo, advirtió que no cree que el 15% vaya a ser una base decisoria”.

Según explicó el economista esta mañana en diálogo con Radio Mitre, “Dujovne y Caputo le dicen al Presidente y al jefe de Gabinete que con este sendero fiscal, y con esta posibilidad que tenemos de endeudarnos no chocamos. Y este dato para quien maneja la parte política en el Gobierno como es Mauricio Macri y Marcos Peña dicen clin caja, vamos por acá, pero ojalá tengan razón”.

En ese sentido, dijo que “está bien que festejen entre ellos, pero también deberían mirarse a los ojos y preguntarse si realmente es así o no. Por su puesto que la seguridad no existe, pero la pregunta es, qué tipo de riesgo corremos”.

Al finalizar, indicó que “el único pecado que los argentinos no tenemos que cometer es el de subestimar el problema. Por supuesto no se lo que va a pasar, pero los que tenemos algunos años tenemos que documentar que muchos veces los argentinos abrimos una tranquera y no sabemos lo que pasa”.

“No sé que maravilla va a pasar, según lo que promete el Gobierno, porque desconocemos lo que va a pasar la semana que viene”, concluyó.