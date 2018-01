El Merval prolonga su racha alcista y consigue un nuevo récord

Los papeles de Central Puerto suben 6,11 por ciento, a 38,20 pesos cada y lideran las bajas dentro del Merval, que luego de diez alzas consecutivas insinúa un ajuste al ganar 0,36% a media sesión, hasta situarse en las 31.589,77 unidades.



Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros avances más importantes los registran Galicia (2,31%), Petrobras Brasil (1,49%), y Telecom Argentina (1,40%).

El total negociado en acciones asciende a 430.579.589 pesos, con un balance de 43 papeles en alza, 33 en baja, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

"Sin dudas, la nota de color de ayer fue el volumen operado, que superó los $ 1000 millones en renta variable, superando el volumen del miércoles y el promedio de la última semana del año", precisó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capita, en diálogo con El Cronista.

"Desde el 2 de enero el índice líder está compuesto por 31 especies, algo que no pasaba desde 2008 con los ingresos de BYMA, Banco Hipotecario (BHIP), Consultatio (CTIO), Concesionaria del oeste (OEST) y Banco Supervielle (SUPV)", añadió.

"Para hoy veremos si el Merval mantiene la tendencia alcista, que ya acumula 11 ruedas consecutivas, y si va en busca de nuevos máximos", completó.

Argentina amplió ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) una presentación para emitir títulos de deuda por hasta 15.0000 millones de dólares, desde un nivel previo de hasta 12.500 millones de dólares, informó el Gobierno en el Boletín Oficial.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 cae 0,70%, el AY24 asciende 0,53%, el Descuento en dólares mejora 0,65%, el Descuento en pesos sube 0,63%, el NF18 cede 0,10%, el Par en dólares sube 1,28%, y el Par en pesos escala 5,21%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) asciende 1,88% ($ 190), el TVPP (en pesos) se valoriza 0,45% ($ 11,15), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) trepa 3,08% ($ 197).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva a media rueda.

En ese contexto, los papeles de Ternium suben 1,67%, a 33,57 dólares cada uno, y lideran las alzas.

Las otras subas más importantes las registran los ADRs de Galicia (1,55%, u$s 67,96), Tenaris (1,37%, u$s 32,95), y Telecom Argentina (1,36%, u$s 38,05).