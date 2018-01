Demandan a Spotify por u$s 1600 millones

Una empresa que representa a artistas de la talla de Neil Young, Tom Petty y Zack de la Rocha (Rage Against The Machine) se presentó ante un juzgado californiano para reclamarle a la plataforma de streaming unos u$s 1600 millones en concepto de regalías no abonadas.

La compañía, denominada Wixen Music Publishing, plantea en su escrito que administra los derechos de más de 50 mil canciones de más de dos mil autores, "incluyendo algunas pertenecientes a los artistas más populares y aclamados de los últimos 100 años". Según The Hollywood Reporter, algunos de esos temas son "Free Fallin", de Tom Petty, y "Light My Fire", de The Doors.

Wixen asegura que Spotify nunca solicitó las autorizaciones correspondientes para publicar esos temas en su servicio. La demanda cita a un artículo de The Wall Street Journal en donde un ejecutivo de la industria aseguró que entre el 15 y el 20% de las reproducciones no suelen ser liquidadas correctamente; esos motivos, indican, son suficientes para exigir el máximo resarcimiento económico que permite la ley de California. La demanda cae en un momento particular para la compañía sueca. Sus planes para comenzar a cotizar en la Bolsa de Nueva York podrían verse afectados por este juicio, al tiempo que un grupo de legisladores estadounidenses presentó un proyecto de ley para modificar de raíz el modo en el que se negocian los derechos de autor. De prosperar la iniciativa, las plataformas digitales deberán pagar para crear una sociedad encargada de gestionar el copyright de las obras grabadas, cambios, que de aprobarse entrarán en vigencia este mismo mes.