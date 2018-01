Acevedo: "El dólar seguirá atrasado y las tasas de interés están altas"

Tras un fin de año dominado por la sanción de las reformas previsional y tributaria, más el Presupuesto 2018 y la reforma laboral que aparece en el horizonte cercano, para el empresariado se va despejando el camino de cara al nuevo año.

No obstante, la trepada del dólar en las últimas jornadas de 2017 y la decisión del Gobierno de modificar las metas de inflación siembran dudas sobre lo que ocurrirá con las tasas de interés, una variable clave para motorizar el proceso de inversiones.

En diálogo con El Cronista, Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina, pronostica que la industria crecerá este año en torno al 2,5%, dice que se requiere más inversión pero esto depende de cómo impacten las reformas del Ejecutivo y le preocupa más el nivel de las tasas de interés que la escalada del dólar, un tipo de cambio que, asegura, "seguirá atrasado".

2017 terminó con un crecimiento de la producción industrial cercano al 1,5%. ¿Qué perspectivas tienen para este año?

Tendremos un 2018 con mejores números y la tendencia seguirá siendo de crecimiento industrial, cercano al 2,5%. Así que entre 2017 y 2018 recién ahí estaríamos recuperando la caída de 2016 (que fue un merma de 4,9%). Hay que tener en cuenta que no sigue cayendo el empleo pero no se está recuperando, salvo en construcción.

¿Sancionada la ley de reforma tributaria ahora el sector industrial tiene un poco más de aire para encarar proyectos de inversión?

Seguramente, pero estamos esperando qué pasará con las reformas. La reforma laboral está un poco trabada, pero la impositiva le va a dar un empuje mayor a las inversiones. Todavía no tenemos el número final pero vemos que la inversión en relación al PBI ha sido más o menos del 20%. De ese 20% la mayoría es inversión local, no tanto inversión extranjera directa, así que ahí es donde va a empezar la reactivación mayor en el sector industrial.

¿Cuál es la posición de la UIA frente a la reforma laboral?

Todavía no conocemos el texto final pero además, no está en nuestras manos, está en el Congreso. La reforma laboral tiene aspectos que son clave que van a tener que ser discutidas, y no sé cómo se van a aprobar.

La balanza comercial cerrará 2017 con un déficit entre u$s 8500 y u$s 9000 millones. ¿Le preocupa el salto de las importaciones?

Brasil fue el mercado que más se ha retraído, así que la caída de exportaciones a Brasil y el aumento de las importaciones explican el deterioro de la balanza comercial. Pero tampoco podemos quejarnos mucho porque en la relación con Brasil, muchas veces Argentina se ha beneficiado y ahora la está perjudicando. Desde 2014 Brasil ha entrado en recesión y todo eso ha hecho que exportemos menos pero también que las empresas brasileñas, lo que no venden en su mercado traten de ubicarlo afuera.

Hoy los motores de la industria son la construcción, siderurgia y algo de autos. ¿Qué otros sectores pueden traccionar la actividad este año?

La agroindustria y todo el complejo oleaginoso en 2017 ha estado mucho más parado, pero creo que este año serán sectores que van a traccionar, principalmente porque a partir de enero empiezan a bajar las retenciones a la soja y los derivados (0,5% mensual). Este año por ahí vamos a ver más actividad en ese mercado, lo que no se ha vendido y el sector ha retenido en 2017, saldrá al mercado este año.

¿Cómo ve el tipo cambio actual? En diciembre hubo un salto cercano al 10%...

El tipo de cambio es sólo unas de las variables. Ahora está subiendo pero es una suba más coyuntural, no es la tendencia. Creo que el tipo de cambio seguirá atrasado y frente a eso tendremos que ser más competitivos, hacer inversiones, mejorar el costo argentino. No estamos pidiendo un tipo de cambio más elevado.

¿Le preocupa más la tasa de interés que el tipo de cambio?

Sí, la tasa de interés nos preocupa porque establece las condiciones con las que tenemos que trabajar. Claramente, la vemos alta a partir de una posición más monetarista que tiene el Banco Central y también hay inflación de costos.

¿Las tasas de interés están retrayendo la inversión?

A diferencia de otros países en que las empresas se apalancan en el sistema financiero, en Argentina muchas empresas invierten su capital de trabajo y las ganancias año tras año. Esto es algo que tendrá que cambiar en los próximos años.