Déficit comercial energético alcanzó 41% del rojo externo total

El déficit comercial energético durante los primeros 11 meses del año alcanzó un saldo de u$s 3124 millones, lo que representó 41% del déficit total de la balanza comercial del país en el mismo período.

Así lo destacó el informe de Tendencias del Sector Energético del Instituto Argentino de la Energía (IAE), el que también resaltó que los subsidios energéticos acumularon una disminución del 35,5% en ese lapso.

El déficit comercial energético fue un 177,3% mayor en noviembre respecto del mismo mes de 2016, pasando de u$s 44 millones a u$s 122 millones, planteó el trabajo del Instituto que preside el ex secretario de Energía Jorge Lapeña.

El cálculo acumulado a los once meses de 2017 muestra un déficit 7,3% mayor al de igual periodo del año anterior pasando de u$s 2.911 a u$s 3.124 millones.

Así, el déficit comercial energético acumulado a noviembre representa el 41% del déficit total de la balanza comercial argentina que alcanzó los u$s 7.656 millones en los primeros once meses, según el Indec.

En cuanto a los subsidios energéticos, el informe detalló que en noviembre resultaron 17,7% mayores en términos interanuales pero acumula una disminución nominal del 35,5% en el período de enero a noviembre de 2017.

En este sentido, durante 2017 Cammesa recibió transferencia por $ 48.000 millones equivalente a un monto 52,7% menor al otorgado en el mismo periodo del año anterior.

El Plan Gas, en tanto, tuvo una ejecución acumulada a noviembre de 2017 de $ 21.903 millones, 23,2% menos que en 2016.

Al vincular los resultados de los subsidios energéticos y los niveles de importación, el informe planteó que mientras cae la producción de petróleo y gas se incrementa la demanda del mercado local.

"En un contexto de precios internacionales en recuperación, los precios internos tenderían a aumentar, y la solución a esta cuestión sólo puede hacerse por dos vías: aumentando los precios en el mercado interno o incrementando los subsidios a la demanda", alertó.