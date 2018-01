Tras el año de las detenciones, llega el tiempo de juicios a ex funcionarios K

Si hace exactamente un año cualquier integrante del denominado "círculo rojo" vaticinaba que en el cierre de 2017 iban a poblar los penales de Ezeiza y Marcos Paz una decena de funcionarios de primera línea del kirchnerismo, y otros tantos dirigentes y empresarios allegados a la conducción de ese Gobierno, probablemente más de uno se hubiera burlado de esa presunción.

Pero el que pasó fue el año en el que la Justicia se activó -tarde, de manera dispar y en muchos casos al borde de lo legal-, y ordenó una catarata de detenciones de ex funcionarios. Así, el comienzo de enero encuentra tras las rejas, por citar los tres casos centrales, al ex vicepresidente Amado Boudou, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al ex secretario legal y técnico Carlos Zannini. ¿Qué esperar de 2018? Un año igual de intenso en Comodoro Py, aunque quizás con menor impacto y más tela para cortar desde lo estrictamente judicial, con juicios orales y públicos que comenzarán, o culminarán en estos 12 meses.

Cristina Fernández de Kirchner será la protagonista estelar en los tribunales de Retiro. Para el transcurso del año se espera que comience el juicio por la causa dólar futuro, la menos problemática en cuanto a lo procesal, pero la primera que la obligará a sentarse en un banquillo. Luego, dependiendo de los avances en cada expediente, pueden elevarse a esa instancia causas en las que está procesada, como Los Sauces, Obra Pública y, nada menos, AMIA, en la que se la acusa de encubrir a Irán en la firma del memorándum, y por la que el juez Claudio Bonadio ordenó su pedido de detención y desafuero, que deberá tratar el Congreso.

Boudou, detenido en Ezeiza, tendrá un veredicto este mismo año en la causa Ciccone, una de las más comprometedoras para el ex vicepresidente, en prisión, no obstante, por el caso de enriquecimiento ilícito que se tramita en su contra. Hay una infinidad de causas que complican a Boudou, en diferentes estados en los juzgados.

De Vido, sin embargo, es quien más chances parece tener de recibir una condena. Tras ser excluido por Bonadio de la causa de la Tragedia de Once en 2012, el juez se vio obligado a incluirlo a partir del pedido del Tribunal Oral que juzgó a los responsables. Se expone, como titular de Planificación, a una pena que se estima entre los cinco y nueve años de prisión.