Vidal bajó de su camioneta y enfrentó a guardavidas que le hacían un piquete

La gobernadora María Eugenia Vidal enfrentó esta mañana a un grupo de guardavidas que hacían un piquete que impedía el paso de su camioneta, cuando salía de un acto. La mandataria bajó del vehículo y les respondió que "esa no era la manera de conseguir una audiencia".

"¿A ustedes les parece que la violencia es la manera?, esta es la peor manera de vincularnos. Ustedes que los escuchen, mi equipo o yo los van a escuchar, pero ahora les pido que se corran y me dejen pasar", les reprochó.

El incidente tuvo lugar en Mar del Plata donde los manifestantes cortaron primero el paso del vehículo oficial, y luego algunos se tiraron sobre el capó, según testigos del hecho.

"La manifestación y protesta es un derecho, la policía no les va a pegar. Pero tirarse arriba de la camioneta no. Ahora les pido por favor que nos dejen pasar", les pidió antes de volver a su vehículo.

En el video se puede ver a Vidal encarando puntualmente a uno de ellos, Néstor Nardone, vocero del reclamo, que luego salió en radio y le pidió disculpas a la gobernadora.

"Hubo un malentendido, por eso quiero pedirle disculpas a la gobernadora y a todo el grupo que estuvo trabajando para esto, que es bueno para Mar del Plata, eran playas que estaban abandonadas", dijo.

Y agregó: "No es que no lo pude manejar, fue espontáneo, cuando se entendió que no nos iban a recibir la gente cruzó la camioneta, yo le pido disculpas públicas a la gobernadora".

Candidato de Ishii

Néstor Nardone es el titular del Sindicato de Guardavidas de Mar del Plata y en las últimas PASO fue candidato a concejal por una lista de Mario Ishii, dentro del Frente Justicialista.

Nardone junto a Mario Isshi en su lanzamiento.

"Nosotros representamos al PJ marplatense que creemos debe tener un referente en el Concejo Deliberante. Los trabajadores además tiene que estar representados en el deliberativo en estos tiempos de ajuste y precarización laboral”, había dicho al lanzarse como candidato.