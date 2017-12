Espert: "Hay preocupación, pero todavía no hay razones para entrar en pánico"

Tras el anuncio del Gobierno, que ayer decidió modificar las metas de inflación con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, el economista José Luis Espert señaló hoy que "la situación no es límite", aunque calificó de "patética" la conferencia de prensa del equipo económico y de "muy poco seria" la medida, a días de haber transformado el Presupuesto en ley.

"Hay preocupación, pero todavía no hay razones para entrar en pánico. El Banco Central tiene todos los instrumentos para frenar la suba del dólar cuando la quiera parar", señaló el economista en diálogo con La Red. "No estamos en una situación límite, no hay nadie que esté diciendo: 'Dejen de prestarle a la Argentina', como en otros tiempos."

No obstante, Espert dijo que "no es serio" anunciar una modificación de las metas inflacionarias a días de haber obtenido la aprobación del Presupuesto en el Congreso.

"Después de esa 'patética' conferencia de prensa que hicieron los '4 Fantásticos', el Central salió a bajar la tasa de interés de las Lebacs y eso alimenta al dólar", criticó. Y añadió: "Es muy poco serio que salgas a cambiar la metas de inflación después de haber transformado el Presupuesto en ley".

En esa línea, criticó al titular de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, por sus afirmaciones sobre la libre flotación del dólar.

"Dice cosas que no son ciertas. Es cierto que el mercado del dólar es libre porque cualquiera puede comprar y vender. Pero flotar libremente es otra cosa. El Banco Central acumuló u$s 30.000 millones de reservas desde que arrancó este gobierno, ese es un claro indicador de que no hay libre flotación", advirtió.

"Es muy poco serio que salgas a cambiar la metas de inflación después de haber transformado el Presupuesto en ley"

Espert se quejó por la "reiteración" de los argentinos. "A mí lo que me impresiona es que no paramos de repetirnos. La tasa de inflación con la que terminaremos este año, de 24 o 25 puntos, es la misma que venimos teniendo en los últimos 11 años. El déficit fiscal es el mismo del último mandato de Cristina. El poder de compra del dólar es parecido al de diciembre de 2001", enumeró.

En esa línea, el especialista continuó: "La Argentina hace 70 años que viene para atrás. Argentina como país, y este gobierno no es la excepción, tiene un modelo que viene aplicando desde hace casi un siglo que consiste en gasto público todo lo elevado que se pueda, reventar de impuestos a los que están en blanco para financiarlo, tener una economía lo más cerrada posible y leyes laborales de la época del fascismo italiano. Tenemos que parar".

Y concluyó: El modelo es siempre el mismo. Cristina y Néstor no podían colocar deuda porque estábamos en default así que emitían, este gobierno puede hacerlo así que se endeuda".