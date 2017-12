Se levantó el paro en la línea B del subte

La línea B del subte reanudó su servicio, luego de estar paralizada desde ayer por una medida de fuerza realizada por los metrodelegados que conducen el sindicato Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP).

"Se suspende la medida y se va a reanudar el servicio. Fue un gran triunfo de los trabajadores contra el atropello de la empresa", confirmó el metrodelegado Claudio Dellecarbonara, minutos después de las 7, en diálogo con los medios en la estación cabecera Juan Manuel de Rosas.

Dellecarbonara explicó que habrá una reunión a las 11 con las autoridades de la empresa para discutir la posible reincorporación del empleado suspendido. En función de lo que allí se acuerde, se decidirá si el paro se reanuda o no.

"Si la empresa persiste en su actitud irracional de no reconocer los derechos de los trabajadores, de no reconocer certificados médicos, de no reconocer la condición del hijo de nuestro compañero, nos veremos obligados a retomar la medida", señaló el sindicalista.

Vale recordar que la medida de la AGTSyP se produjo a raíz de la sanción de la empresa a un trabajador, identificado como Víctor Velozo, que tiene un hijo discapacitado, según informaron desde el gremio.

Por su parte, Metrovías emitió un comunicado en el que argumentó que lamentaba la decisión gremial y aclaró que se debía a sanciones hacia un trabajador que incurrió "en faltas laborales graves y reiteradas", y que "agredió y amenazó a un superior".