Cristina pidió a "otro argentino" en la Rosada

"Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para contribuir para lograr que el 10 de diciembre de 2019 otro argentino esté en la Casa Rosada para conducir los destinos del pueblo. No me importa quién", aseguró ayer Cristina Fernández de Kirchner.

Tras su debut en su regreso a la Cámara de Senadores, la ex Presidenta encabezó ayer un acto político en Avellaneda, bastión K de Jorge Ferraresi, quien aprovechó para anunciar un aumento de sueldo del 30% para los empleados municipales y se comprometió a tener el 100% de los trabajadores en planta permanente.Luego de desear que no haya una reelección de Mauricio Macri, pidió "tener la suficiente amplitud y generosidad para no preocuparse tanto por los nombres de quién (ocupe el Sillón de Rivadavia) sino garantizar que quien ocupe nuevamente el nombre del pueblo la Casa Rosada vaya a respetar el mandato popular".

Antes, la ex Presidenta había renovado sus críticas contra la reforma previsional aprobada por el Congreso. "Esto que pasó con los jubilados es una exigencia del Fondo Monetario Internacional", acusó. Y añadió que en la administración de Cambiemos "no han hecho otra cosa que endeudarse desde que llegaron". "Hoy mismo le sacaron

$ 91.000 millones al Anses. Si la Anses estaba quebrada, cómo es que le están sacando para el Tesoro", reprochó la senadora de Unidad Ciudadana.