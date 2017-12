Edición Impresa

Esperan que las nuevas metas no afecten la credibilidad del BCRA Analistas no creen que el cambio de metas de inflación perjudiquen la confianza del sistema en la autoridad monetaria. Ven en la decisión una mejor coordinación entre todos los frentes necesarios para atacar la inflación pero esperan que Federico Sturzenegger no afloje con su política monetaria contractiva para poder alcanzar el nuevo objetivo del 15% de inflación para 2018