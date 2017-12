Recomiendan congelar precio en pesos y en cuotas

En tiempos de vaivenes del dólar, lo recomendable es comprar y pagar todo lo posible en la Argentina, para congelar precio. "Todo lo que se pueda cerrar en pesos es lo ideal, no pagar en destino. Congelar vuelo y hotel en pesos y en cuotas. Aunque lo ideal era comprar una semana atrás, no hoy (por ayer)", aclaró Martín Romano, gerente general de Atrápalo. Comidas y otros gastos en destino serán más caros, salvo que hayan contratado y pagado por adelantado un All Inclusive. Sin embargo, al tipo de cambio de ayer ($ 19,46) quizás ya no sea tan recomendable comprar; en el sector estiman que el dólar volverá a acomodarse por debajo de los $ 19.