Un año más, un año menos, las noticias tecnológicas de 2017

Cuando los rankings del año ya se estaban cerrando, Jorge Sampaoli les sacudió la resaca navideña a los medios y los obligó a un F5 de lo más viral de 2017. El DT alcoholizado tuvo sus quince minutos de infamia. El video, grabado de lejos con un celular con la humillación al policía de tránsito, ya entró en la historia y ocupa un lugar junto a otros audios, fotos y videos del año: la "cheta" de Nordelta, los "never ponys" de Serafo Dengra, el "Yo Cristina, pelotudo" de CFK a Parrilli y los tuits furiosos de Natacha Jaitt, entre otros.

Una de las palabras del año: el spinner. El juguete que gira entre los dedos fue de lo más buscado en Google Argentina, según su habitual informe anual con los temas de mayor interés. También las PASO, Santiago Maldonado, el fixture de Rusia 2018, la película It, la serie 13 Reasons Why y cómo hacer una pastafrola. Hay de todo en la viña.

Una de las noticias tecnológicas importantes del año es la eliminación de la neutralidad de la red por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos. ¿Qué significa? Que internet dejará de ser un servicio abierto, básico y universal (como la luz) y pasará a estar regulado por las empresas privadas proveedoras. Esto atenta contra el principio fundacional de Internet que establecieron al momento de su creación y que durante la gestión de Barack Obama se ratificó en una ley. El principio de neutralidad garantiza que todos los paquetes de contenidos deben viajar por la red a una misma velocidad y sin distinción ideológica, de idioma, religión, nacionalidad o ingresos. Que las empresas proveedoras (ISP) no puedan bloquear, hacer más lento o discriminar ningún contenido. Esta norma es clave para que Internet no sea de nadie y, al mismo tiempo, sea de todos. A instancias de Trump, se volteó esa norma (dato: Ajit Pai, presidente de la FCC, fue abogado lobbista de la poderosa Verizon).

También fue el año de la Inteligencia Artificial. Prácticamente no hubo un sólo día sin una noticia sobre AI. La mayoría insólitas relacionadas al miedo que nos dan los robots, sobre si se quedarán con nuestros trabajos o si serán más inteligentes que nosotros. Lo cierto es que gracias al big data y a la capacidad de procesamiento, la AI ya modifica varias industrias. En el transporte, por ejemplo, con los autos autónomos, que empezaremos a ver con frecuencia según informe de Boston Consulting Group: en 2030 más de 5 millones de autos fantásticos irán por las calles sin conductores humanos.

Los coches eléctricos y autónomos también ponen primera de la mano de Tesla, seguidos de cerca por empresas tecnológicas y automotrices como Google (Waymo), Uber, Nissan, BMW, Chevrolet, Ford e incluso Apple. Todos tienen proyectos avanzados en autos inteligentes. "Lo más disruptivo de la inteligencia artificial no son los robots, son los autos", dijo Michael Hirsh, director de Mobileye, empresa israelí de sensores para autos comprada por Intel en u$s 15.000 millones.

Más de 2017: El primer iPhone cumplió 10 años y Apple lo festejó con el carísimo X, que no vende como esperaban. Samsung sigue creciendo (con Galaxy S8). Otro que no para de engordar es Amazon, que pagó por la cadena The Whole Foods u$ 13.700 millones. Sus exitosos Echo que funcionan con la voz de Alexa encabezan la revolución IoT y la era de la interacción sin pantallas.

Las fake news generadas en la Rusia de Putin se colaron en la campaña de los EEUU para beneficiar a Trump y ahora Facebook y Twitter (que se agrandó a 280 caracteres) tienen que explicarle al Senado por qué no lo impidieron.

Acá subió 85% la venta de notebooks respecto a 2016 (año pésimo) y también creció la venta de celulares (y del contrabando y los robos en las calles). Como llega el Mundial de Rusia, las marcas preparan la cancha para vender todas las TV en el primer semestre. Noblex (sponsor oficial) ya hizo el primer gol con la idea de devolverle la plata a los que compraron televisores si la selección no clasificaba. Pero Messi hizo lo suyo y en Noblex festejaron.

No voy a hablar del bitcoin, otro protagonista del año.

Terminemos bailando. Apple compró Shazam para pelearle a Spotify el trono del streaming online. Este 2017 termina Des-pa-ci-to, como la canción de Luis Fonsi que rompió todos los records históricos en YouTube.

¡Feliz 2018!