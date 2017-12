El dólar tocó un nuevo máximo en $ 18,78, pero la City lo ve en su techo

Ayer el dólar concretó la novena suba consecutiva y terminó, en promedio, a $ 18,78 para la venta; un nuevo récord. No obstante, si bien sumó 10 centavos en terreno mayorista, dado que cerró en $ 18,436, había llegado a trepar 28 centavos durante la jornada. Fue precisamente este retroceso el que le dio la pauta a los expertos de que el techo del tipo de cambio está cerca.

Es que volvieron a entrar dólares financieros para invertir en Lebac, ventas que no se se esperaban al menos hasta enero. Los expertos recordaron que todavía faltan dos ruedas para que cierre el año, que no se puede anticipar un cambio de tendencia, sin embargo, reconocieron que las ventas de dólares financieros trajeron algo de alivio a la plaza porteña.

"El dólar mayorista operó acelerado, subiendo antes de la media jornada 28 centavos, hasta $ 18,6150. En ese nivel aparecieron los bancos que estaban haciendo trading, vendiendo divisas; también se agregaron órdenes de inversores que aprovecharon esta circunstancia, que no se repite muy a menudo, para tomar ganancias y pasarse a pesos", comentó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambio en su informe diario. Al respecto, también subrayó que, "el mercado secundario de Lebac rinde 29,06% anual, un rendimiento de 31 centavos, lo que da un dólar para el 17 de enero de $ 18,92".

Tal como describió Izzo, Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios, señaló que "aparentemente mermó un poco la demanda, aflojó un poco la compra", y que algunos bancos comentaron que entró algo de dinero para invertir en las Lebac. "Daría la sensación de que el mercado encontró los máximos acá. Veremos mañana (por hoy) y el viernes qué depara el mes", agregó.

En sintonía, Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambios sostuvo que "en un contexto de marcada volatilidad y con un recorrido mixto, los precios del dólar parecieron encontrar un dique de contención que frenó la suba fijando un techo aproximado en los $ 18,60 por unidad", aunque advirtió que "se verá en los próximos días si logra ser superado marcando un límite a la corrección de este mes".

Al igual que en las últimas ruedas, los mínimos se registraron en la apertura. Lo que llamó la atención fue la amplitud entre los precios: $ 18,35 y $ 18,615. En off the record, un operador dijo que era esperable el alza, pero no la volatilidad "tremenda que tuvo", y pronosticó una corrección para el viernes.

"Los buenos niveles alcanzados por el dólar estimularon la aparición de órdenes de venta que, con marcados altibajos y cambios bruscos en la cotización, diluyeron toda la suba inicial y fueron acomodando la cotización dentro del rango que se vio sobre el cierre", dijo el operador de PR Corredores de Cambio.

Por su parte, Izzo remarcó que aunque la oferta de los agroexportadores es poca, los u$s 50 millones representan el doble que la semana previa y solo representa 8% del total negociado, porque el resto corresponde a operaciones de trading y swaps cambiarios entre bancos, además del atesoramiento y toma de posiciones en la divisa para coberturas, tanto de empresas como de instituciones financieras. "Sobre el final del mercado, cuando solo faltaban 10 minutos algunos operadores descargaron sus tenencias de dólares y lo hicieron retroceder casi 7 centavos", indicó.

El volumen del spot fue u$s 759,6 millones, un 20% más que en la víspera.