Metrotel, dispuesta a alquilarle su red a los grandes operadores en el nuevo escenario de competencia

"Nuestros cambios siempre fueron en diciembre", resumió Hernán Ballve, uno de los dos emprendedores que hace más de 20 años fundó la compañía de servicios de comunicaciones Metrotel, que acaba de ser comprada en u$s 190 millones por los megafondos Riverwood y Blackstone.

En su historia, la empresa ya había tenido otros dos cambios de dueños, siempre concretados cerca del fin de año: en 2001 el Grupo Roggio adquirió el 80% del capital y lo vendió en 2013 a Sociedad Comercial del Plata, que completó la compra de la totalidad de las acciones en 2014 por u$s 33 millones.

"Estamos muy contentos por esta transacción, que nos agarró en el momento justo. Venimos creciendo muy bien", destacó Ballvé, creador de la compañía en 1995 junto a Adrián Gaido y su actual CEO. A pesar de la venta, Ballve seguirá al frente de la operación y aclaró que tampoco habrá cambios hacia abajo.

"Tenemos un activo estratégico. Hemos desarrollado una red de fibra óptica, algo que no hicieron todas las empresas, que hoy abarca 3600 kilómetros en Capital Federal y Gran Buenos Aires", detalló. La empresa tiene su foco en el mercado corporativo, que representa el 95% de sus clientes, y su diferencial es que la fibra llega directamente hasta el cliente final y no a un nodo, que luego debe extenderse con cable de cobre, lo que limita la velocidad. En 2016, Metrotel facturó más de $ 627 millones, un 83% por encima del año anterior

"Estamos posicionados como una empresa de servicios corporativos, donde nuestra competencia está haciendo muy poco. Todavía no tenemos una nueva definición. Pero nuestra idea es tener una red neutral, no de uso sólo para nuestros clientes, si no también para brindarle servicios a otros operadores. No tenemos problemas en que otros carriers nos compren servicios para llegar a usuarios finales", destacó Ballvé. En ese caso, podrán acceder a esta red empresas que no tengan infraestructura propia extendida o cualquier operador que quiera dar servicios de Internet, incluso a cooperativas pequeñas del interior del país.

"También estamos apostando a otorgar servicios de valor agregado para nuestros clientes", indicó Ballve, entre los que destacó a bancos y empresas de video y canales de televisión. Y proyectan seguir extendiendo su red y también, más adelante, ofrecer servicios de almacenamiento digital en la nube.

Con respecto a las oportunidades que se pueden abrir para la empresa a partir de los cambios y desregulaciones en el sector de telecomunicaciones, Ballve se mostró cauto. "Siempre nos pudimos desarrollar con las regulaciones, que nunca fueron a favor de las pequeñas y medianas empresas. Pero no nos quejamos, buscamos nichos de negocio para crecer", señaló. "Ahora podríamos dar servicios de cableoperador, donde hoy no estamos, pero por ahora no tenemos foco estratégico en el mercado residencial. Y con esta apertura que están teniendo los grandes operadores podrán usar fibra de nuestra empresa", concluyó.

Desde la empresa, destacan especialmente que Riverwood es un grupo global dedicado a apoyar compañías de tecnología de alto crecimiento en necesidad de capital y de experiencia para escalar a nivel global. Y que vieron en Metrotel un gran potencial. Algunas de las inversiones de Riverwood incluyen Alog, Aptina, Globant, GoPro, Nutanix y SintecMedia.