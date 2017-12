Aerolíneas cierra paritarias de 17% más cláusula gatillo

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció que se cerraron las paritarias con los gremios aeronáuticos que componen el plantel de trabajadores de Aerolíneas Argentinas.

Según explicó el funcionario, ayer por la tarde se firmaba el acuerdo con APTA –el sindicato de los pilotos– dando por terminado las paritarias de cara al 2018 de la compañía.

Al igual que el resto de los sindicatos, los pilotos acordaron un aumento de 17%, que según Dietrich "es un 20% de bolsillo", más un bono que recupera algo de la pérdida del año pasado y, la novedad, es que la empresa estatal utilizará para el año que viene una cláusula gatillo.

El anuncio del ministro fue con motivo de la presentación de los números de la compañía aérea de bandera, en la que el presidente de la empresa, Mario Dell‘Acqua, explicó los números de la aérea en 2017 y en la que además fue presentado el nuevo Gerente General del Grupo, Abbott Reynal.

Respecto de los datos de la aérea, Dell‘Acqua ratificó la decisión de la compañía de apostar fuertemente al mercado interno. "El mercado está acá. Las rutas internacionales están bien, pero el crecimiento lo tenemos acá. Este era un mercado encorsetado. Las rutas más rentables las tenemos en el mercado doméstico y el regional".

Por su parte, Abbott Reynal señaló varios ejemplos que le permitió a la aerolínea –que pasara de utilizar u$s 170 millones a u$s 90 millones en 2018 de subsidios– "ahorrar u$s 30 millones (aprovisionamiento, repuestos, hoteles, pool de repuestos, reparación de motores etc)". Esto impacto en que la compañía tuviera este año ingresos por u$s 2302 millones, lo que significó un crecimiento de 13% respecto de 2016.

En ese contexto, el que hasta hace poco era gerente financiero y ahora es gerente general de la aerolínea, adelantó que "en poco tiempo se va a publicar el balance de 2014/15, en enero el de 2016 y, por primera vez en mucho tiempo, vamos a tratar de cumplir los plazos legales y publicar el de 2017 antes del 31 de mayo de 2018".

Con los números más ordenados, los balances a punto de ser firmados y publicados, este diario le consulto a Dietrich sobre la posibilidad de salir a tomar deuda y desconsolidar a la empresa del presupuesto. "En este momento no tenemos una definición tomada respecto de la posibilidad de tomar deuda".