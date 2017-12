Reducen las tasas portuarias a los cruceros para atraer al país a buques de mayor porte

El Gobierno anunció ayer una reducción de tasas portuarias a los cruceros de mayor tamaño, una medida para alentar la llegada al país de buques de mayor porte. En parte, la decisión también responde a los reclamos de las grandes empresas de cruceros, que hace años se quejan de los altos costos de operar en el puerto porteño frente a otros del mundo.

Ayer por la mañana, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció en la terminal de Cruceros Benito Quinquela Martín, en el puerto de Buenos Aires, que se bonificará a las empresas el 100% las tasas para los buques, las tasas a los pasajeros, el costo de uso de scanner y el cargo por seguridad a partir de la temporada 2018/2019 y hasta la 2019/2020, sólo para los barcos de más de 315 metros de eslora (largo) que arriben al puerto porteño, para impulsar un mayor arribo de pasajeros.

Además, para todos los cruceros (más allá de su tamaño) se bonificará desde la actual temporada u$s 1 de la tasa portuaria por pasajero, con lo cual bajará de u$s 4 a u$s 3 por persona (embarcada, desembarcada y en tránsito). Esta medida también regirá hasta la temporada 2019/2020. El costo de la hidrovía, a cargo de otra empresa, no sufrirá cambios.

Según empresas consultadas, la medida significarían un ahorro cercano al 20% para un buque de 4000 personas.

El anuncio de Dietrich figura en la Resolución Nº 153 de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (ADG), que lleva la firma de su interventor, Gonzalo Mórtola, y que aclara en su artículo 4º que, "finalizada la vigencia de las bonificaciones dispuestas se analizarán los resultados obtenidos y se decidirá en función de éstos y del proyecto de Terminal de Cruceros". Es decir, en caso de dar resultados positivos, la medida vigente hasta el verano 2019/2020 podría prorrogarse. El costo de las bonificaciones, se aclaró, corren por cuenta de la ADG.

"El objetivo es llegar al millón de pasajeros que arriben a nuestro país; ese es el desafío que planteó el presidente (Mauricio Macri). Con cada crucero que llega, llegan turistas que vienen a comprar productos y servicios argentinos, multiplicándose las oportunidades para nuestro crecimiento", destacó ayer Dietrich.

Según el ministro, esta temporada arribarán a la Argentina 490.000 pasajeros por cruceros, frente a 433.000 viajeros del verano pasado. Para la temporada 2018/19 estimó un incremento del 15%, gracias al arribo de buques de mayor capacidad. Esos números incluyen a las terminales de Buenos Aires, Puerto Madryn y Ushuaia.

Sólo a Buenos Aires, arribarán este verano 330.000 pasajeros, por la recalada de 101 buques, un 15% más que un año atrás (ver aparte).

Las empresas recibieron con beneplácito la noticia. MSC Cruceros informó que el verano próximo traerá a Buenos Aires el buque MSC Fantasía (para 4000 pasajeros, de 330 de eslora), en lugar del Música (para 2900, de 294 metros). También Royal Caribbean reemplazará al Celebrity Infinity por el Celebrity Eclipse, de 315 metros de eslora.

Desde MSC celebraron la medida. "Es una buena noticia para la industria, va a permitir planificar con antelación sobre bases más sólidas. El anuncio nos confirma que la decisión de traer el MSC Fantasía fue acertada", destacó Javier Massignani, director Ejecutivo de MSC Cruceros a El Cronista.

"Esta temporada, tendremos 105.000 pasajeros, mientras que para la próxima, por el tamaño del MSC Fantasía, estimamos transportar unos 115.000", agregó Massignani.