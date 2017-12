Mercado inmobiliario: consejos para invertir en el exterior

A la hora de invertir en una propiedad para la renta en el extranjero, se deben tener en cuenta algunas variables que, principalmente, llevarán tranquilidad al inversor. El experto en el mercado inmobiliario y CEO de IDG Homes Detroit, Marcelo Schamy, seleccionó siete consejos para tener en cuenta antes de realizar una inversión en Real Estate en el exterior.

1° Buscar un país estable y una ciudad en desarrollo

2° Elegir un mercado en reconversión

3° Evaluar riesgos

4° Buscar una compañía que ofrezca un servicio integral

5° Asegurar los inmuebles

6° Plantear un worst case scenario

7° Evaluar la salida

Es recomendable elegir un país estable y cuyas leyes no presenten dificultades al realizar operaciones comerciales, como es el caso de Estados Unidos. No siempre hay que elegir un lugar soñado para pasar unas vacaciones: se debe pensar en una ciudad donde se pueda vivir y trabajar todo el año, es decir, que no tenga "tiempos de ocio".Este tipo de lugares permiten realizar una inversión sin tanto dinero. Esa cuestión es la que diferencia, por ejemplo, Miami y Detroit. En Miami los precios ya se recuperaron. En cambio, en Detroit la revaluación recién comienza y los precios están muy accesibles y por U$S 60.000 se puede comprar una vivienda de tres ambientes. Es esperable que se genere un retorno de entre el 10 y el 12% anual.Al momento de invertir se espera que el riesgo sea lo más acotado, y que los resultados favorables se obtengan en poco tiempo, sobre todo cuando se realiza en el exterior. Cuando la inversión es en real estate, el único indicador que garantiza ingresos es la renta. "El inversor compra una propiedad que cuenta con ese respaldo, ya que se escritura a su nombre o al de la compañía que hizo la inversión, por lo que no sólo tiene un retorno mensual producto de la renta, sino que se espera una capitalización muy evidente con respecto al valor", agrega Schamy.Administrar una propiedad a distancia requiere de mucho tiempo y dedicación. Una solución, es realizar la inversión a través de una compañía que ofrezca un servicio integral que, además de la venta del inmueble, se encargue de la administración y el cuidado. En el caso de Invest Detroit Group, la compañía se ocupa de la refacción, la registración y la venta del inmueble; de la búsqueda del inquilino y la elaboración del contrato de alquiler y, una vez en marcha, del cobro, del mantenimiento y del pago del seguro.En este aspecto también es importante acotar el riesgo. "Asegurar una vivienda para la renta representa una ventaja y una solución, ya que permite a los propietarios estar protegidos ante cualquier daño parcial o total del inmueble, ante robos, desastres naturales o incluso, una demanda del inquilino", señala Schamy. En el caso de Estados Unidos, este tipo de seguros tienen un costo muy bajo que ronda los u$s 35 al mes.IDG Homes Detroit propone plantearse el peor escenario posible en términos de ganancias, para luego tener la satisfacción de que sean mejores. Es así que el inversor debe tener en cuenta ciertos imponderables y contingencias. "Se recomienda calcular un monto anual para gastos inesperados que puedan surgir. Si sólo se utiliza, por ejemplo, un 20%, al finalizar el año la ganancia será mayor".Siempre que se realiza una inversión se debe evaluar la salida. En Detroit hoy las propiedades cuestan la mitad que en otras ciudades. Sin embargo, en tres o cuatro años, ya no quedarán propiedades para rematar y éstas incrementarán su valor.