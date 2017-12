Cristina cruzó a Michetti: “No me gusta nada el gobierno que ustedes hacen”

Después de 10 años, la expresidenta Cristina Kirchner volvió a participar de una sesión en el Senado y lo hizo con un duro discurso contra la Justicia y el Gobierno. La exmandataria pidió una cuestión de privilegio para referirse a su posible desafuero y dijo que “no hace falta conformar ninguna comisión para avanzar”, en respuesta a los dichos del senador Esteban Bullrich sobre el tema. Además, se cruzó con Gabriela Michetti, a quien le dijo que “no le gusta nada” el gobierno de Cambiemos, y cuestionó que “se utilice al Poder Judicial para perseguir y estigmatizar”.

“He escuchado a senadores oficialistas decir que hay que constituir la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar mi desafuero, que emita dictamen y que en marzo se constituiría. No hace falta constituir ninguna comisión, con la reforma de la Ley de Desafuero, aprobada cuando las coimas en el Senado, cualquier desafuero puede ser tratado sin ningún despacho de comisión, sólo hacen falta los dos tercios de la Cámara”, señaló al tomar la palabra.

Y continuó: “La constitución o no de la Comisión de Asuntos Constitucionales no es necesaria para el tratamiento de ninguna cuestión, así que el argumento de que el kirchnerismo o Cristina quieren impedir la conformación de la comisión, no”.

La persecución judicial

En referencia a lo que entendió como "una persecución judicial sin precedentes” contra los funcionarios de su gestión, Cristina Kirchner habló de un “Lawfare”, término acuñado por la Universidad de Harvard, que describe la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra.

"Hay una utilización del Poder Judicial para perseguir y estigmatizar. En Argentina no es en el único lugar que pasa, pero los argentinos siempre vamos un poquito más allá", lanzó.

Y añadió: "Una diputada de Chubut terminó votando a favor de las leyes del Gobierno porque un gobernador le mostró su celular, con una foto, que le había enviado un funcionario de este gobierno que mostraba la banca vacía. Un funcionario nacional del Gobierno. Eso es alterar la voluntad del Parlamento".

El cruce con Michetti

Durante el transcurso de su alocución, Cristina Kirchner fue interrumpida por la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien le recordó que “las cuestiones de privilegio tienen 10 minutos”.

“Las cuestiones tienen 10 minutos y le he dado 9 minutos más. Nosotros hacemos cumplir el reglamento, si yo le doy 30 minutos, debo tener 30 minutos para todas las cuestiones de privilegio. Le pido que redondee”, puntualizó Michetti.

Visiblemente molesta, le expresidenta le respondió: “Se que lo molesta que discuta todo. Pero voy a discutir todo porque para eso me votaron. Se que a ustedes no les gusta el tipo de oposición que hacemos, pero quiero decirle algo: ‘A mí tampoco me gusta el gobierno que ustedes hacen, no me gusta nada su gobierno, pero van a seguir gobernando porque los votaron’. Y yo soy oposición porque me votaron, esto de andar reclamando oposición de ‘diseño’ no me parece correcto”.

Sobre el memorándum con Irán

"Es un instrumento internacional de carácter complejo. Es raro que el juez no haya llamado a los legisladores que lo aprobaron", cuestionó Cristina Kirchner.

Y recordó: "El juez que había dictaminado que esto no era un delito, porque era un acto no judiciable, hoy está con un proceso en el Consejo de la Magistratura. Da la casualidad que es el mismo juez que la sobreseyó a usted (Gabriela Michetti) por el memorandum con Qatar".

Y cerró: "Acá vemos cómo las cosas son de una manera cuando están de un lado y cómo cuando están del otro".