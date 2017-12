Báez rompió el silencio en la cárcel: "A Cristina la veo muy preocupada"

A casi dos años de su detención, Lázaro Báez, el empresario más favorecido con obra pública durante el kirchnerismo, rompió el silencio desde la cárcel.

En una entrevista con Infobae, Báez criticó a la expresidenta Cristina Fernández por su "actitud mezquina", y la diferenció de su esposo Néstor Kichner, quien "reactivó el país". Además, apuntó al exministro de Planificación, Julio De Vido, de quien dijo que "lo abandonó".

"El proyecto de Néstor era la reactivación de nuestro país, darle la verdadera capacidad de generación de riqueza que tiene, potenciar las industrias y las actividades productivas de las distintas regiones. Venía de encontrar un país vaciado. Estábamos como el chinchón, en menos diez, y había que empezar. Cristina tuvo una mirada un poco más mezquina. Finalizaba su mandato y no se generó herederos para lo que venía", señaló.

Consultado sobre si considera que la exmandataria le soltó la mano cuando se difundió el video de "La Rosadita", el empresario opinó que "todo pudo pasar". Y añadió: "Hoy los políticos están desesperados y necesitan hechos que den una cobertura a los errores y a los problemas que están teniendo dentro de las mismas conducciones".

Báez dijo que "la vio muy preocupada los otros días a Cristina en el Congreso", en referencia a la conferencia de prensa que dio la exjefa de Estado tras el pedido de desafuero efectuado por el juez Bonadio, aunque aclaró que era sólo una impresión ya que "hace mucho no habla" con ella ya que, continuó, no lo unía una relación personal. "Para mí era 'la señora' de mi amigo Néstor (Kirchner)", manifestó.

El empresario patagónico aseguró que la expresidenta "tiene que cambiar y mucho" si tiene intenciones de "ser dirigente política y estar sentada en la conducción de nuestro país".

"De Vido nos abandonó"

Sobre el detenido exministro de Planificación, Julio De Vido, Báez dijo que lo "abandonó", y que prueba de ello es que él es "el único empresario que está detenido".

"Él nos abandonó a todos, en especial a mí porque soy el único empresario que está detenido", se quejó durante la charla que se grabó horas antes de la detención de otro empresario fuerte de esa etapa, Cristóbal López.

Y detalló: "Yo coincido con De Vido que dice que lo abandonaron. Pero él abandonó al resto de las cosas y sobre todo a los argentinos. En los gobiernos de Kirchner la obra pública se implantó, se instaló como una política de Estado. Yo creo que es uno de los caminos que más generan reactivación de distinto tipo de actividades que acompañan a la obra pública. Él debió haber explicado lo que representaba la obra pública".

"Macri dividió al peronismo"

Sobre el presidente Mauricio Macri, Báez dijo que "ha sido inteligente en el sentido de dividir al peronismo", entregándole el PJ a Florencio Randazzo.

"Infló a Massa, infló a Urtubey, dividió el peronismo. Pero hay que reconocer que Cristina tiene una capacidad de regenerarse porque en 72 horas construyó un espacio político increíble", resaltó en lo que fue su único elogio a la expresidenta.

"Nunca fui un testaferro"

Báez volvió a negar durante la entrevista su condición de "testaferro de los Kirchner" y reafirmó su ocupación de "empresario".

Al respecto, indicó: "Yo nunca fui testaferro de los Kirchner. Siempre estuve agradecido de que mi amigo me diera trabajo. A mí no me regalaron bancos ni fichas".