Tras pedir disculpas, Sampaoli minimizó el incidente y dijo que “la sociedad tiene mucha envidia”

El técnico de la selección nacional, Jorge Sampaoli, en declaraciones formuladas en Chile, minimizó el incidente que mantuvo con agentes de tránsito en la ciudad de Casilda y dijo que “la sociedad tiene mucha envidia”.

Sampaoli mantuvo ayer un coloquio en su honor, protagonizado mayoritariamente por hinchas de Universidad de Chile, donde se refirió al incidente que mantuvo el sábado a la madrugada con agentes de tránsito luego del casamiento de su hija en Casilda.

El entrenador, que pidió disculpas públicamente por ese hecho a través de la página web de la AFA, en Chile señaló: “Fue un incidente aislado que terminó en una discusión y se valoriza mucho, debido a eso que tiene la sociedad de mucha envidia, que ve que al otro le va mal”, según reprodujo hoy La Tercera.

Dirigiéndose a los hinchas de la ’U’, equipo al que dirigió y fue campeón, manifestó: “Hay algo que me une con este club tan grande con tanta gente y hace que me haga volver a estar acá con ellos” y agregó que “el día que este club me necesite yo creo que en algún momento nos volveremos a encontrar, cuando ustedes sean parte de la construcción de la U”.

Ayer, martes, Sampaoli pidió disculpas a autoridades municipales de Casilda por el incidente de tránsito que protagonizó el sábado por la noche en esa ciudad satanfecina.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Casilda, Federico Censi dijo que Sampaoli se disculpó ante unos inspectores que realizaban un control de alcoholemia y frente a los cuales tuvo una reacción enérgica y se dirigió de manera incorrecta, según el diario La Capital.

La página web casildavirtual.com relató hoy que el hecho se produjo en la madrugada del sábado 23 de diciembre cuando el técnico había concurrido a un salón de eventos de Casilda para asistir a la fiesta de casamiento de su hija.

Pasada la celebración y momentos antes del amanecer el entrenador se retiró en un automóvil Ford Focus, que aparentemente conducía su ayudante Jorge Desio, en compañía de otras 7 personas y con destino al Hotel 4 Plazas.

En el bulevar Ovidio Lagos, recibieron la orden de detenerse en un control de tránsito municipal, a cargo del secretario de seguridad Ciudadana, Federico Censi.