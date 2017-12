El año cerrará con déficit comercial en torno de los u$s 9000 millones

El balance del comercio exterior en lo que va del año genera preocupación por la baja performance de las exportaciones, que se mantienen estancadas o subiendo marginalmente, en tanto que las importaciones crecen en torno al 20%, empujadas por los bienes de capital, bienes intermedios, partes y piezas. Esto tiene un costado positivo y constituye el principal argumento del gobierno respecto del fuerte crecimiento del déficit comercial en lo que va del año. Por su matriz productiva, dicen en el Ejecutuvo, la Argentina necesita incrementar sus importaciones en épocas de crecimiento económico, dado que muchos insumos y equipamiento necesarios para la producción no se fabrican en el país.

Pero el punto es que más allá los números de intercambio de bienes, la profundidad del déficit comercial enciende luces amarillas. El informe sobre Intercambio Comercial Argentino (ICA), difundido ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), señala que en noviembre las exportaciones alcanzaron u$s 4610 millones mientras que las importaciones treparon a u$s 6151 millones. Así, el déficit en la balanza comercial durante el penúltimo mes del año fue de u$s 1541 millones, bastante más que los 800 a 1100 millones que pronosticaban la mayoría de los analistas.

Entre enero y noviembre el déficit comercial acumulado llega a u$s 7656 millones, lo cual de mantenerse la tendencia en el último mes del año, pone el rojo comercial acumulado muy cerca de los u$s 9000 millones.

Un aspecto clave es que las exportaciones se redujeron en noviembre 4,9% respecto al mismo mes del año anterior (u$s 238 millones), con precios que subieron 1,4% y cantidades que se retrajeron el 6,2%. En el mismo período, en valores las importaciones estuvieron 30,2% por encima del mismo mes del año anterior (u$s 1428 millones), con precios que subieron 2,8% y cantidades que se dispararon 26,6%.

"Hay algo estructural en el déficit comercial, porque cada vez que crece la economía, se incrementa el déficit comercial porque aumentan las importaciones", destaca Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos. Sostiene que el déficit comercial "va a estar presente por los próximos años" pero el tema es que "no llegue a un nivel escandalosamente alto" y en esto puede ayudar Brasil, si finalmente consolida su recuperación.

Belisario de Azevedo, especialista en comercio exterior de Abeceb, sostiene que "los rubros que más crecieron en importaciones son los asociados a la inversión y la producción industrial y esto es una buena noticia". Para 2018 la consultora prevé un déficit fiscal entre u$s 12.000 millones y u$s 13.000 millones, una tendencia que se mantendrá al menos hasta 2019.