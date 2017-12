"Los Últimos Jedi" recauda más de u$s 745 millones en solo 10 días

El éxito de la última entrega de "La Guerra de las Galaxias" parece asegurado. "Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi", de Disney-Lucasfilm, ya mostró su conexión con la Fuerza en las salas de cine de todo el mundo y solo hasta el domingo llevaba recaudados 745,5 millones de dólares a nivel global.

Las ventas de entradas en Estados Unidos alcanzaron los u$s 365 millones en sus primeros 10 días hasta la Noche Buena, lo que sumado a los u$s 32 millones que tenía proyectados el estudio para Navidad, lo convertirían en el tercer estreno más exitoso de 2017, detrás de "La bella y la bestia", con u$s 504 millones, y "Mujer Maravilla", con u$s 412 millones.

"Los últimos Jedi" sumó u$s 380,3 millones en la taquilla internacional. Ya es el filme de más recaudación en Dinamarca y Suecia en 2017 y ocupa el cuarto lugar en el mercado europeo en general. Reino Unido lidera las ventas de boletos con u$s 67,4 millones; seguido por Alemania, con u$s 40 millones; Francia, con u$s 29,3 millones; y Australia, con u$s 26,9 millones.

La película, que continúa los eventos de "Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza" de 2015, se ubica hasta el momento en el puesto 87 de las películas de mayor recaudación de todos los tiempos, debajo de "Escuadrón Suicida" de 2016 por apenas 1,4 millones de dólares.

Rian Johnson dirigió al elenco compuesto por Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita Nyongo y Domhnall Gleeson, entre otros. La película fue la última de Fisher, quien murió hace un año.

"Jumanji: En la selva", de Sony y "Notas perfectas 3", de Universal también tuvieron sólidos estrenos, en tanto "The Greatest Showman", de Fox se desempeñó bien en la cartelera estadounidense. Sin embargo, el público mostró poco interés en "Pequeña gran vida", de Paramount y "Father Figures", de Warner Bros.-Alcon.

"Los últimos Jedi" fue el segundo mayor estreno en la taquilla de EE.UU. con u$s 220 millones en su primer fin de semana.