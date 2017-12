Las compras no ceden y el dólar voló hasta un nuevo récord de $ 18,61

Como si la suba que ya había registrado durante el mes no hubiera sido suficiente, ayer el dólar descolocó al mercado con un nuevo avance de 26,5 centavos, salto que lo llevó a una nueva marca histórica de $ 18,335 en terreno mayorista y de $ 18,61 en las pizarras. Se trata de la octavo suba consecutiva del tipo de cambio, mientras que el acumulado mensual llegó al 6%.

Si bien en la City esperaban nuevas alzas, en sintonía con la demanda genuina de dólares financieros de las últimas semanas, nunca previeron una rueda como la de ayer. De hecho, operadores y corredores creen que la tendencia continuará al menos hasta que cierre el año.

"El alza estaba dentro de los parámetros, quizás fue un poco brusca hoy (por ayer), pero la demanda hasta fin de mes va a continuar", dijo Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios. Asimismo, explicó que el avance tuvo que ver con la velocidad con la que atravesó la barrera psicológica de los $ 18: "Creemos que al haber pasado los $ 18 con la facilidad con la que los pasó algo que la mayoría no esperaba, hizo que subiera tanto".

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, resaltó en su informe diario que el viernes el dólar mayorista cruzó la figura de $ 18 y como a los operadores les quedaron órdenes sin ejecutar, las procesaron ayer, desde el inicio de la jornada. "Es por ello que abrió con un gap de casi de 10 centavos, y con pocas operaciones realizadas trepó el precio a media jornada por encima de $ 18,30 manteniéndose firme hasta el final del mercado", describió.

Por su parte, un corredor que pidió no ser identificado aseguró que la suba lo "sobrepasó". Sostuvo que "hay mucha demanda de empresas por el fin de mes y del año", y que "son pocos los que quieren vender para no clavarse vendiendo a mal precio". Más que la suba del dólar, dijo que lo inquieta la inflación. "Me preocupa que esta suba se vaya a precios, ¿cómo van a parar a la inflación? No tengo idea", comentó.

Según el informe de Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, "la divisa norteamericana operó en alza durante todo el desarrollo de la jornada en un escenario de baja presencia de oferta". Es que la ausencia de los agroexportadores también condicionan las ruedas. En Global Agro Broken también destacaron este punto; indicaron que "la demanda genuina no encuentra oferta financiera ni liquidaciones de exportadores, que se estiman en niveles muy reducidos tal como la semana previa". Los números son contundentes, las cámaras de cerealeros publicaron ayer que la liquidación entre el 18 y el 22 de diciembre fue de apenas u$s 129,4 millones, lo que significa un promedio de menos de u$s 26 millones diarios.

García señaló que en el mercado se espera que en enero el dólar oscilará en el rango de

$ 18 y $ 18,50, pero que todo dependerá de la oferta. "En diciembre los exportadores no liquidan trigo, esperan para hacerlo a enero, para pagar ganancia recién en 2019. Veremos como se comporta la oferta en enero, pero creemos que va a haber más ventas. Además, no tendremos tanta demanda por el lado financiero, que es lo que mueve al dólar hoy", indicó.

Sobre los motivos de la demanda, Izzo detalló que tiene que ver con "la baja de la tasa de interés de las Lebac y de las Letes, la necesidad de las empresas de pagar al exterior, la ventas para vacaciones y atesoramiento, los pagos en divisas que originan las tarjetas de crédito de consumo y la demanda por parte de los bancos para sus coberturas en sus posiciones dolarizadas".