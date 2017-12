India será en 2018 la quinta economía del mundo

India superará a Reino Unido y Francia y se convertirá en la quinta mayor economía del planeta durante 2018, según un informe del Centre for Economics and Business Research (CEBR). El país asiático, situado actualmente en séptima posición, llegará a ser el tercero de la lista hacia 2032, si no suceden interferencias.

La economía india se desplomó el 5,7% en el segundo trimestre del año, pero se recuperó un 6,3%, en el tercero.

La energía barata y la revolución digital son los principales motores económicos a nivel mundial, según el informe. El crecimiento mundial estará dominado por India, China y Japón.