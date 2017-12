Anuncian plan para renovación de flotas

La chatarrización para la renovación de flota a través de un plan que incorpore el incentivo de parte del Estado fue uno de los proyectos que El ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich se comprometió a impulsar desde su cartera en 2018. Al mismo tiempo, destacó la importancia de la obra pública para el desarrollo y la baja de los costos logísticos.

El ministro ofreció este adelanto en el acto donde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) celebró sus primeros 50 año.

Fue una velada para cerca de 900 personas que festejaron el medio siglo de trabajo en pos de las empresas del transporte de cargas por carretera de todo el país.

En una cena realizada en el predio La Rural y encabezada por el presidente de FADEEAC, Daniel Indart, no faltó la mención a los temas centrales por los que trabaja la entidad. Dietrich, fue la máxima autoridad que transmitió las salutaciones del presidente Mauricio Macri y destacó la "imponente convocatoria" de transportistas de todo el país en el evento: "La verdad es que verlos a todos ustedes acá, celebrando los 50 años de FADEEAC, me da mucho entusiasmo, me da mucha energía para seguir trabajando" Resaltó el trabajo en conjunto que FADEEAC viene realizando con el Ministerio y diferentes organismos públicos, la importancia de la capacitación y la apuesta a un transporte sustentable: "En estos dos años que hemos compartido y también el tiempo que hemos compartido en la ciudad, podemos decir que, hablando con la verdad, trabajando juntos, se logran cosas distintas."

Christian Labrot, presidente la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU, por sus siglas en inglés), inauguró la jornada con palabras de felicitaciones para la entidad. En su primera visita a Argentina, el referente alemán recalcó el rol de FADEEAC en el impulso del sistema TIR, que ya está vigente en 60 países y que permitiría la facilitación y desburocratización de las fronteras. Paulo Vicente Caleffi, secretario general de la Cámara Interamericana del Transporte (CIT profundizó en la importancia de que una institución perdure a lo largo de las décadas, y que su trabajo consista en estar en permanente contacto con el territorio.

"La renovación de flota, para lo que es necesario el apoyo estatal, permitirá que dejen de circular unidades que no tienen siquiera mínimos estándares de seguridad. Esto beneficiaría a todas las personas en la vía pública, recalcó Daniel Indart. También hizo hincapié en el programa Rango Verde, que "demuestra el compromiso del sector y la responsabilidad social empresaria en el desarrollo de la tarea" de acuerdo a cánones sustentables.

Uno de los momentos más emotivos de la velada se vivió cuando la Federación homenajeó al fundador de la entidad, Rogelio Cavalieri Iribarne con una medalla en agradecimiento a todo lo trabajado en el desarrollo del sector, cuando la creación de una institución era solamente un sueño.

Entre las autoridades de la IRU se contaron Umberto De Pretto, su secretario general de la IRU; Martín Rojas, asesor Senior para las Américas, y Lucas Lagier, jefe de Digitalización de Sistemas de Transito y TIR. También concurrió Toivo Kuldkepp, secretario general Asociación Estonia de Transporte Internacional por Carretera (ERAA), y Jan Buczek, presidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera en Polonia (ZMPD, por sus siglas en polaco).