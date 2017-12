Quién es el inglés que destronó a Messi como máximo goleador de 2017

Lejos de las luces que ofrece la liga de España, donde cada semana el crack argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo se disputan los elogios de la prensa, el atacante inglés de Tottenham Hotspur Harry Kane se convirtió en el máximo goleador mundial del año.

Con un valor de mercado que ronda los 96 millones de dólares, según el sitio Transfermarket, Harry Kane anotó tres tantos en la goleada por 5 a 2 de los Spurs frente a Southampton, y llegó a los 56 goles en 2017.

Con estos tres goles, el inglés -dirigido por el argentino Mauricio Pochettino-, desplazó en el puesto a Messi (u$s 144 millones), que el sábado pasado llegó a las 54 conquistas con un tanto de penal convertido en el triunfo por 3 a 0 frente a Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu.

Detrás de Kane y Messi quedaron, con 53 tantos, el portugués Cristiano Ronaldo (u$s 120 millones), el uruguayo Edinson Cavani (u$s 54 millones) y el polaco Robert Lewandowski (u$s 96 millones).