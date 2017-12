Milagro Sala se solidarizó con la situación de Zannini

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, afirmó que la detención que más le "dolió en el alma" de todas las que se produjeron en el último tiempo contra dirigentes kirchneristas fue la del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini. "No lo conozco del cargo que él ocupaba, sino de militante, de inducir a los jóvenes que hay que trabajar, que hay que militar", dijo la dirigente social, la primera en ser apresada (ver aparte).

En declaraciones a Radio 10, recordó que el ex funcionario kirchnerista también había sido privado de la libertad durante la última dictadura militar. "Sabemos que en la época de los militares estuvo en la cárcel. Fue también hostigado políticamente, y hoy le toca de nuevo. Me hace acordar a la historia de mi marido, Raúl Noro, que también fue encarcelado en la época de Onganía, de Videla", afirmó Sala. "No se combate a los opositores encarcelándolos", sentenció.

Por otra parte, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández reiteró sus críticas hacia La Cámpora por la decisión estratégica de no realizar alianzas con otros sectores del peronismo y, en ese sentido, consideró que el diputado nacional Máximo Kirchner y los miembros de la agrupación que lidera "se creen buenos, angelicales, impolutos y que el resto –de los peronistas– son todos malos, sucios y feos". Fernández sostuvo que en el PJ "nadie es santo" y "hay que tratar de conciliar" entre todos los sectores, pero La Cámpora se posiciona "como si fuesen una élite de gente que son buenos y los otros los malos. Acá no hay nadie que tenga el cien por ciento de la razón", remarcó en radio El Mundo.