Líder ruso opositor no podrá ser candidato

El líder de la oposición rusa, Alexéi Navalni, llamó al boicot de las elecciones presidenciales de marzo de 2018 tras acusar al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, de ordenarle a la Comisión Electoral Central (CEC) que rechazara su candidatura.

"No habrá elecciones. Putin está muy asustado. Teme enfrentarse a mí. Me ve como una amenaza. Ha ordenado a sus siervos de la CEC que me nieguen el registro", dijo Navalni, excluido de la contienda electoral por tener antecedentes delictivos.

El político opositor anunció "una huelga de votantes" al sostener que en los comicios sólo "participarán Putin y aquellos candidatos elegidos personalmente por él".

"No se puede acudir a votar. Eso sería apoyar el engaño y la corrupción. Llevan 18 años en el poder y quieren otros seis años. ¿Creen ustedes que van a conformarse con eso?", dijo quien se autoproclamó como "el principal rival" de Putin. Navalni advirtió que la oposición extraparlamentaria "no reconocerá ni los resultados de los comicios ni a las autoridades resultantes".