Macri habló de las jubilaciones, los cacerolazos, el déficit y la reelección

“Siento que nos ha ido bien. Estábamos yendo rumbo a una crisis parecida a la del 2001 (y) cada día en estos dos últimos años nos hemos ido alejando de esa crisis”.

Así, el presidente Mauricio Macri se mostró hoy satisfecho con su primera mitad de mandato, aunque también reconoció que “falta muchísimo” ya que, “a pesar de todas las cosas buena que han sucedido, hay muchos argentinos que no han visto los resultados de los cambios”.

Después de una decena de días agitados en lo político por el tratamiento en el Congreso de las reformas previsional y tributaria que impulsa el Gobierno (junto con el pacto fiscal y el Preuspuesto 2018), los violentos enfrentamientos que se registraron en las afueras del Palacio Legislativo entre manifestantes y las fuerzas de seguridad y los primeros y concurridos cacerolazos contra su gestión, el mandatario le dio una entrevista grabada al programa Animales Sueltos, de Alejandro Fantino.

Diagnóstico

“Si hay una crítica que me ha hecho el periodismo es que no hice un diagnóstico más profundo de lo que recibimos”, apuntó Macri, antes de insistir en que el país “estaba totalmente roto” y mencionar, entre otras cosas, que “no había Indec, habían apagado la luz para que no se viera nada”.

La reforma previsional

A los jubilados, el mandatario les aseguró: “Ya lo van a ver cuando vayan a cobrar, que todo lo que se dijo es mentira”. Así, insistió en que es falso el argumento de la oposición de que la reforma previsional representará un recorte en los haberes,

"La nueva fórmula les garantiza que van a estar protegidos frente a la inflación. El año que viene van a cobrar más, van a cobrar entre 3 y 4 por ciento más que la inflación", sostuvo Macri e insistió: "Con esta fórmula y con el ajuste trimestral van a estar más seguros y protegidos frente a cualquier cosa que suceda en la Argentina. Hemos buscado darles previsibilidad, tranquilidad".

Los sueños de la oposición

Ante una pregunta de Fantino sobre que una parte de la oposición pareciera esperar que él tenga que renunciar e irse en helicóptero, respondió: “Ellos (la oposición) tienen ese tipo de sueños, yo no los tengo”.

Y agregó: “Se va a terminar (el sueño de que un gobierno no peronista no termina su mandato) porque vamos a terminar nuestro gobierno como corresponde y vamos a haber avanzado mucho en la línea de normalizar la Argentina”.

Inflación y déficit

“Si bajas demasiado rápido la inflación, seguramente resentís el nivel de actividad económica”, argumentó en defensa de la velocidad de la lucha contra la suba de precios.

En cuanto al déficit, reconoció que el Gobierno está “lejos” de equilibrar las cuentas. “Ojalá los argentinos vayamos internalizando que los gobernantes que gastan mucho más de lo que pagamos en impuestos son malos gobernantes. No hay que aceptar gobiernos que acumulen déficit porque es una estafa”, disparó.

Y agregó: “Entendemos el problema, no lo negamos: queremos un país que tenga equilibrio en todo. Si tenés equilibrio fiscal, no dependés de nadie, y hoy dependemos del mundo que nos financie”.

El acuerdo con los gobernadores

En un mensaje que pareció dirigido, al menos en parte, contra el santiagueño Gerardo Zamora, el mandatario habló sobre el pacto al que había arribado con los ejecutivos de 23 de las 24 provincias: “Hubo gobernadores que cumplieron con el compromiso que habían firmado. A los que no, les digo que a mi me educaron que cuando das tu palabra es para cumplir. Siempre me molestan los que mienten, especulan, no cumple su palabra. Si se comprometen a algo, lo tienen que hacer, sobre todo en las malas. En las buenas cumplimos todos”.

Reelección

En la entrevista, y en lo que es un clásico para un primer mandato, Macri volvió a dejar abierta la puerta a una eventual reelección, antes de aclarar que “no es el momento de debatirlo”- “Cuando arranqué esta tarea –dijo- sabia que tenía que estar comprometido si los argentinos consideran que hay que seguir cuatro años más”.

Corrupción y políticos en prisión

Ante el planteo de qué pasa si un dirigente de Cambiemos termina preso, se apuró por afirmar: “Si alguno de mi equipo comete un delito, yo mismo lo voy a denunciar” porque “cuanto más responsabilidad tenés en una sociedad, más rigor tiene que haber en la aplicación de la ley”.

Dijo que es “muy fuerte” ver a altos dirigentes kirchneristas en la cárcel. Y hasta pidió cuidado con “el tema de la prisión preventiva” porque “es una herramienta delicada que tiene que ser muy bien evaluada”. “El desafuero de (la expresidenta) Cristina (Kirchner) lo va a tratar el senado cuando retome actividades”, añadió.

"La prisión preventiva es una herramienta delicada que tiene que ser muy bien evaluada", afirmó Macri.

Los cacerolazos

Se mostró comprensivo con las protestas de los cacerolazos. “Si algunos sintieron la necesidad de salir a cacerolear, está todo bien. Quiero una Argentina donde los ciudadanos se puedan expresar libremente”, afirmó, aunque también aprovechó para pedirles “a los que estén en contra” de lo hace su Gobierno que le den una oportunidad.

Los piedrazas y Patricia Bullrich

No tuvo la misma mirada para las violentas protestas que hubo en los alrededores del Congreso. “Ninguno de esos fue solito”, afirmó sobre los manifestantes más violentos, dando a entender que podrían haber sido llevados pero sin decir por quién. ´”

“Espero que cuidemos a nuestros policías”, pidió para señalar luego que “no puede ser normal una sociedad donde se intente matar a un policía”.

Y concluyó con un espaldarazo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Se rompe el alma. Hay que tener coraje para enfrentar al narcotráfico y ser honesta”.

