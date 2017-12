Con el Presupuesto 2018, el pacto con los gobernadores se completa en el Congreso 

Tras la zozobra que signó a la actividad legislativa los últimos diez días, el Gobierno logró ayer superar la tensión política que generó la reforma previsional y cerró el año en la Cámara de Diputados con la media sanción del Presupuesto 2018, el Pacto Fiscal y la Ley de Responsabilidad Fiscal encaminadas.

El proyecto fue aprobado con 164 votos a favor, 56 en contra y una sola abstención. Resta el paso de esos mismos temas por el Senado, la semana próxima, aunque Cambiemos puede respirar aliviado: la Cámara alta, con la colaboración de Miguel Pichetto, no promete peligros como los que encerraba el debate con los diputados.

El Presupuesto 2018, primero de los debates de ayer en la Cámara baja, era uno de los grandes objetivos de Cambiemos. Gobernadores y legisladores de distintos partidos y provincias habían desfilado en la tarde del miércoles por el despacho del jefe del bloque PRO, Nicolás Massot, para reclamar obras para sus provincias a cambio de apoyar la iniciativa. Algunos se fueron más contentos que otros.

La negociación cerró para el presidente Mauricio Macri el acuerdo que la Casa Rosada estableció con los gobernadores para encontrar respaldo legislativo al paquete de reformas económicas enviado al Congreso después de las elecciones. Sólo quedará en el camino la reforma laboral, sumida en un limbo político después de que la CGT le restara apoyo frente al Senado.

A partir de esa negociación con las provincias, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, comparó al Gobierno con la administración anterior y lamentó que "se sigue castigando a las provincias con el látigo y la chequera", lo que "se hace de manera impúdica". Y además, metió el dedo en la llaga al hacer hincapié en algunas estimaciones del Presupuesto que, aseguró, no se van a comprobar en la realidad. Para Cambiemos, que defendió la iniciativa destacando su "veracidad" y comparándola con los "dibujos" del kirchnerismo, fue un golpe.

"El año pasado dijeron que la inflación iba a rondar del 12% al 17%, y probablemente cierre entre el 23% y el 27%. El crecimiento lo estimaron en 3,5% y va a ser mucho menor, tal vez 3%. Cuando un Presupuesto subestima la inflación y sobreestima el crecimiento, hay gato encerrado. Es un ajuste encubierto", lanzó la diputada.

Minutos antes, el presidente de la comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, había festejado que este año, el desvío de lo presupuestado fue de "apenas 2,8%".

También cuestionó el proyecto el ex ministro de Economía y diputado del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) Axel Kicillof, quien advirtió que en el cálculo del Presupuesto no fueron incluidas "las reformas pésimas" que el Gobierno envió al Congreso después de las elecciones de octubre. "Las guardó en el cajón y después de las elecciones se sacó la careta", cuestionó. Por eso, le pidió a la Casa Rosada que rehaga el texto. "No lo pueden cumplir", aseguró.

Coincidió Kicillof con Camaño en definirlo como "un Presupuesto de más ajuste" en el que las proyecciones sobre la economía "dan gracia, son falsas". Y puso la lupa sobre las previsiones de obra pública. Algo que varios diputados opositores cuestionaron. Entre ellos, su compañero de bloque, Adrián Grana. Para el bonaerense, el programa de Participación Público Privada (PPP) es "el Triángulo de las Bermudas de la obra pública" y reclamó saber de qué manera se va a financiar.

Laspina había destacado en su defensa del proyecto que el régimen de PPP "incluye 61 proyectos de obras por u$s 30 mil millones de inversión".

El ex ministro de Educación, Daniel Filmus (PJ-FpV), advirtió: "Si no incluimos en la ley el fondo para la paritaria nacional docente, nos estamos garantizando un inicio de clases conflictivo". Refrendó su postura su compañero de bloque Hugo Yasky. Preocupación que dijo compartir el macrista Albor Cantard, quien de todas formas remarcó que desde 2016 la paritaria docente ajusta de manera automática un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil.