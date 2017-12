Moreau justificó agresión a un periodista y Amadeo recapacitó

Después de la ola de solidaridad, la agresión a Martín Lousteau generó una insólita recriminación cruzada de ambos lados de la Grieta, por falta de repudios anteriores. Máximo Kirchner se quejó en el recinto de Diputados que tanto él como su familia "nunca" recibió el mismo trato. Su colega del Frente para la Victoria, Leopoldo Moreau, desbarrancó al justificar la violencia que sufrió el periodista Julio Bazán. Y el legislador de Cambiemos, Eduardo Amadeo, recapacitó luego de haber afirmado que le parecía "perfecto" que la policía le hubiera tirado gas pimienta en el rostro a la diputada Mayra Mendoza.

En un capítulo aparte, se produjo otro episodio de violencia: Hernán Letcher, concejal de Unidad Ciudadana por San Martín, fue golpeado y amenazado de muerte, frente a su hijo, por un grupo de desconocidos que ingresaron a su casa durante la noche. "A vos te vendió la Policía", contó que le dijeron los atacantes.

"Mi repudio por las agresiones y amenazas que recibió junto a su hijo en un ataque brutal. La violencia no es el camino, los argentinos elegimos vivir en paz", tuiteó, en solidaridad, el oficialista presidente de la Cámara de Diputados bonaerense. Luego de que varios kirchneristas se solidarizaran con Lousteau, ex efímero ministro cristinista, se sumó el hijo de la ex Presidenta. "Me tocó pasar cacerolazos violentísimos adentro de la quinta de Olivos, ver cómo festejaban la muerte de Néstor (Kirchner), o que en la televisión dudaran de si el hombre estaba en el cajón o no y nunca tuve la suerte de tanta solidaridad", se quejó el líder camporista. "Mi hermana (Florencia) está en una causa y dice que arrancó una asociación ilícita el 27 de octubre de 2010, el día que murió el padre y que estaba fuera del país, y sin embargo damos la cara todos los días y no andamos llorando por todos los lugares", añadió.

No obstante, Máximo Kirchner sí le agradeció al presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Emilio Monzó, por llamarlo por teléfono cuando en Santa Cruz manifestantes intentaron ingresar a la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner, mientras ésta se encontraba con su madre.

Por su parte, Moreau, justificó la agresión a Bazán, uno de la treintena de periodistas heridos durante la jornada de protesta del lunes por la reforma previsional, al considerar que fue "víctima del grupo en el que trabaja", por Clarín, porque "fue el que más alimentó durante años con sus zócalos las manifestaciones en las calles que fueron generando un clima político de confrontación". Adepa, la entidad que agrupa a empresas periodísticas de todo el país, cuestionó al diputado kirchnerista.

Tal vez Moreau termine como el oficialista Amadeo, quien ayer se retractó en el recinto. "Yo no quiero que haya más violencia en Argentina; no quiero ser contradictorio con mis creencias ni contribuir a esa violencia, por lo que me retracto y pido disculpas por mi frase", afirmó el diputado respecto a sus dichos justificando la agresión policial contra la también legisladora Mendoza.