Confirman procesamiento y pedido de detención de CFK

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó la decisión del juez Claudio Bonadio, quien había procesado con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a otros ex funcionarios, como los detenidos Héctor Timerman (domiciliaria) y Carlos Zannini, por considerar que cometieron delito al firmar el Memorándum con Irán por el Caso AMIA. El Senado tratará el año que viene el pedido de desafuero sobre la ex mandataria, que acaba de asumir una banca.

Se trata de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que investiga "un plan criminal con entidad suficiente para que los ciudadanos iraníes identificados como responsables de la voladura de la AMIA pudieran sustraerse de la acción de la Justicia", informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

De esta manera, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah avalaron a Bonadio con respecto a su acusación de delito de encubrimiento agravado, por lo que mantuvieron las prisiones preventivas que había dictado, sobre el ex Canciller y el ex Secretario de Legal y Técnica, además de las de Luis D’Elía, Fernando Esteche y Youssef Kahlil.

No obstante, según el CIJ, los jueces "discreparon con la calificación en el delito de traición a la Patria, por entender que ese ilícito requiere de una situación de guerra", tal como sostenía la defensa de la ex mandataria. Pero aclararon que la calificación es provisoria durante la instrucción y que puede volver a ser discutido en el debate.