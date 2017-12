Con la aprobación del pacto fiscal se cierra la pelea por el Fondo del Conurbano

Con la oposición del bloque del Frente para la Victoria, la Cámara de Diputados se aprestaba anoche a votar el Consenso Fiscal firmado por 22 provincias y la Ciudad Autónoma y el Gobierno nacional que sirvió para resolver el conflicto generado por la judicialización del Fondo del Conurbano.

La posición del kirchnernismo fue adelantada por el diputado Axel Kicillof, quien dijo que no iban a acompañar el paquete de leyes que el Gobierno pretende aprobar y responsabilizó al presidente Mauricio Macri por "no cumplir el pacto fiscal" firmado con los gobernadores, dado que la nueva fórmula de movilidad previsional "no asegura que las jubilaciones vayan por encima de la inflación".

Este había sido uno de los puntos que habían exigido los gobernadores para firmar el pacto fiscal, en el cual habían cambiado de la original fórmula que plantaba la suba sólo por inflación a la de una que decía inflación "más algo más".

La discusión gira en torno a que el "ahorro" de casi $ 80.000 millones que dice el Ejecutivo que generó con el cambio de la fórmula previsional y que significó la reducción de jubilaciones y pensiones, fondos que en realidad tendrán como destino las provincias.

Y una de las principales interesadas es Buenos Aires, que recibirá este año $ 40.000 millones $ 20.000 millones del Fondo del Conurbano y $ 20.000 millones de aporte del Tesoro en 2018 y $ 65.000 millones para 2019. Como tiene que ser ratificado por las legislaturas provinciales, Vidal buscará que el compromiso fiscal se apruebe en su territorio el próximo 27 de diciembre.

Pero, aunque en los pasillos del Congreso al cierre de este edición descontaban que la norma iba a ser aprobada, algunos gobernadores se mostraron molestos con el devenir del acuerdo y en la Casa Rosada hay "malestar" por la actitud que tomaron varios de esos mandatarios, en especial con Sergio Uñac de San Juan, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Miguel Lifschitz de Santa Fe y Sergio Casas de La Rioja. "Nosotros dijimos que íbamos a acompañar el debate, pero nunca que íbamos a votar en positivo y más cuando ellos por el oficialismo blanquearon lo del bono. ¿Qué pretendían, que nosotros votemos la baja de las jubilaciones y que Macri aparezca como un héroe dando un bono?" se quejaban en uno de esos distrito.

Pero, además de los fondos para las provincias, la confirmación del Consenso Fiscal implica que se apoya en el Presupuesto la transferencia del Banco de la Nación al Tesoro Nacional de $ 20.000.000 y se prevea la posibilidad de que ese banco público destine hasta un 20% de sus utilidades líquidas y realizadas anuales al Tesoro Nacional. La emisión de un bono para todas las provincias y la CABA, excluyendo a Buenos Aires, a 11 años, que genere servicios por $ 5000 millones en 2018, y $ 12.000 millones por año a partir de 2019. Esos bonos serán distribuidos entre las jurisdicciones en función de los coeficientes efectivos de distribución del régimen general de Coparticipación Federal de Impuestos.

Por último, y un punto que algunas provincias ya empiezan a estudiar, el Gobierno se compromete a "financiar, con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales". Es decir, Nación dará a las provincias créditos blandos para financiar indemnizaciones de despidos.