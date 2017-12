Economistas advierten al Gobierno que apure la aplicación de las reformas

Además de los conflictos locales, el Gobierno parece que debería también mirar el frente externo. Un informe del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros advierte que la región estaría en una transición hacia un "crecimiento potencial más bajo". Si bien reconocen las señales "auspiciosas" de la economía argentina, la economista Liliana Rojas-Suárez alertó que al presidente Mauricio Macri se le "acaba el tiempo para hacer reformas".

En resumen, el informe advierte que a la región se le cierra "una ventana de oportunidad" para tomar deuda a bajo interés. El comité que integran, entre otros, el profesor de la universidad de Columbia,Guillermo Calvo, y ex ministro de Economía Roque Fernández, muestra la preocupación respecto a los déficit fiscales y al nivel de endeudamiento que enfrentan países como Argentina y Brasil.

En comunicación con El Cronista, la economista Rojas-Suárez reconoció que la Nación está en un ciclo diferente al resto de América Latina porque permaneció fuera del mercado de capitales en los últimos años, hasta que ganó Mauricio Macri. "Felicitamos al nuevo gobierno porque hace reformas como eliminar distorsiones en la economía y darle fuerza a las instituciones", explicó. Pero también habló de "cautela". "Tenías ambiente internacional favorable (como las tasas bajas) y no lograste bajar la inflación, el déficit fiscal está peor y el ratio de deuda es cada vez mayor", analizó Rojas-Suárez. "Si en el ambiente internacional no te apuras, te quedas con la deuda y no podrás pagarla tan fácil como podría el país porque no logró pagar sus cuentas internas", comentó la economista

Un punto que afectará a la región también es la aprobación de la reforma tributaria en Estados Unidos este jueves. "Su reducción en la tasa de impuestos a las ganancias de las empresas puede generar un redireccionamiento de los flujos de capitales hacia ese país, contribuyendo al fortalecimiento del dólar estadounidense", indicó el CLAAF. "El sur impulsará una agenda digital", expresó el informe.