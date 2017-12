El campeón de la Libertadores recibirá u$s 6 millones de premio

La Copa Libertadores y la Sudamericana aumentarán sus premios económicos para 2018.

Respecto de la Libertadores, se repartirán u$s 4,9 millones más que en la edición anterior. El premio para el campeón será de u$s 6 millones. El subcampeón también llevará el doble, es decir u$s 3.000.000.

En tanto los semifinalistas embolsarán u$s 1,3 millón. En las otras etapas, los premios se mantienen similares a 2017.

En el caso de la Sudamericana, el campeón se llevará u$s 2,5 millones contra los u$s 2 millones de 2017; y el Subcampeón u$s 1,2 millón contra el millón que se llevó en 2017.

En 2017 el total de premios entregados entre todos los clubes participantes fue de u$s casi 99 millones. En 2018 el total de premios a ser repartido alcanza los u$s 103 millones.