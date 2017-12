En noviembre entraron inversiones extranjeras por u$s 1287 millones

Los no residentes ingresaron al país inversiones netas por u$s 1287 millones durante noviembre. Más del 86% de ese monto, es decir, u$s 1113 millones, fue para inversiones de cartera destinadas casi completamente a activos en pesos. Las inversiones directas, en cambio, solo trajeron al país u$s 174 millones.

Los datos surgen del balance cambiario de noviembre, publicado por el Banco Central (BCRA). Allí, la entidad señaló: "Con este total, las inversiones de no residentes mostraron un aumento de u$s 1045 millones respecto al mismo mes del año previo, explicado básicamente por las inversiones de cartera". El avance interanual de este rubro, por su parte, fue del 311%.

Las inversiones de cartera son uno de los rubros más dinámicos entre los que generan ingresos en el balance cambiario y ya trajeron u$s 9329 millones al país en lo que va del año. Si bien a priori no es posible identificar el destino que tienen los fondos, sí se puede diferenciar entre aquellos que se mantienen inicialmente en dólares y aquellos que, tras ingresar al país, fueron convertidos inmediatamente a pesos para tratar de aprovechar las altas tasas en moneda local y hacer carry trade. La tasa de referencia del BCRA aumentó 250 puntos básicos entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre y arrastró a los intereses de las Lebac en la licitación primaria del mes pasado, lo que tentó a los inversores extranjeros.

En ese sentido, el BCRA explicó que casi la totalidad de los u$s 1113 que ingresaron al país se convirtieron a moneda local, mientras que "las inversiones de cartera de no residentes que fueron acreditadas directamente en una cuenta en moneda extranjera finalizaron el periodo prácticamente sin mostrar movimientos netos".

El registro de inversiones extranjeras que se destinaron al carry trade en noviembre fue el segundo más alto desde julio (cuando el BCRA empezó a informarlo). En el primer lugar se ubicó septiembre, con u$s 1125 millones. En agosto y octubre, en tanto, se cambiaron a pesos u$s 520 y u$s 420 millones, respectivamente. El único mes del año que anotó egresos en la cantidad de dólares que se destinaron a inversiones en moneda local fue julio, con un saldo negativo de u$s 220 millones.

Entre las inversiones extranjeras directas, que tuvieron un saldo neto de u$s 174 millones durante el mes pasado, los sectores que más capitales atrajeron fueron "Industria Química, caucho y plástico", con u$s 38 millones; "Comercio" con u$s 29 millones; y "Petróleo", con u$s 22 millones.

Las inversiones directas realizadas por los no residentes sumaron u$s 2091 millones en 2017 y, junto con los u$s 9329 millones que llegaron al país para inversiones de portafolio, los desembolsos extranjeros totalizaron u$s 11.420 millones en lo que va del año.