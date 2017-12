Aicega: "En Argentina hay valores mínimos que no están incorporados"

Una leona todo el tiempo, desde que comienza el día hasta que llega la noche. De mañana temprano es la reina madre de sus tres cachorros, Rocco (8), Indiana (6) y Luca (2), de quienes se encarga ella misma de llevarlos al colegio y hasta participa de las reuniones escolares, cuando el tiempo se lo permite. Claro que toda la logística la complementa con el compañero que eligió para su vida, el rugbier Mariano "Gallego" Lorenzetti, hoy subsecretario de Deportes del municipio de Tigre.

Cuando el mediodía apremia empieza su otra vida, la ex gran capitana de las Leonas sigue jugando en el club de sus amores, el Belgrano Athletic y donde también entrena a la sexta división. Por las tardes, de lunes a viernes, comparte la pantalla en TNT Sports, en el programa Club Atlético TNT que conduce Mariano Peluffo, y acompañan también Román Iucht y Rochi Cuenca.

Ni la inseguridad diaria que la tomó por sorpresa meses atrás, mientras conducía su camioneta detienen su marcha ("Te juro que te quedás dura, re asustada", dijo ese mal día que un motochorro le rompió el vidrio de la puerta delantera derecha y le robó la cartera). Sigue siendo, apenas se la escucha, aquella Leona y capitana que desde el fondo de la cancha arengaba a sus compañeras de equipo a buscar el triunfo.

¿Se puede con todo, hasta ser la primera mujer en el directorio del Enard?

-Es un rol que acepté porque tengo muy en claro cuál es mi lugar, no vengo de la política, pero creo que desde el deporte puedo aportar mi experiencia, y es un cargo ad honorem. Además, en las reuniones mensuales que se hacen es necesario que así como están quienes conducen, también estén presentes el deportista y el empresario para dar sus visiones. El financiamiento del Enard debe estar garantizado porque no es fácil establecer una política deportiva. Yo no viví su etapa de nacimiento porque ya me había retirado, pero las mejoras son innegables.

¿Quedó aclarado cómo se ejecutará su presupuesto?

-Acá lo importante es que el Enard siga funcionando como un ente autárquico, el 1% se modifica -ya no provendrá de la carga impositiva a los celulares- y los fondos los otorgará el propio Estado, por Ley. El año próximo la partida será de $ 900 millones, un 20% más que el de este año. Ahora, cualquier reforma financiera que se quiera hacer no es tan simple hacia adentro, cuando hay que distribuir esos recursos. Porque hay disciplinas que en el Alto Rendimiento no han logrado buenos resultados, a lo mejor por su espíritu aún amateur o porque hay países mucho más fuertes a nivel olímpico, y en esos casos me parece que si bien los recursos al deportista no le deben faltar, éstos tienen que venir de la propia Secretaría de Deportes. No hay que quitarle el apoyo a las jóvenes promesas, cualquiera sea su deporte.

¿Cómo ves a las Leonas hoy con la renovación?

-El hockey femenino está viviendo su proceso de transformación, sin una líder como Lucha Aymar están empezando a aparecer muy buenas figuras como Delfina Merino, Lucina Von der Heyde, que tiene un futuro enorme, Eugenia Trinchinetti lo mismo, Agostina Alonso, Milagros y Magdalena Fernández Ladra, las chicas del Banco Nación, Marijó Granatto, muchas de ellas también vienen del interior, donde el boom del hockey es muy fuerte, la cantidad de canchas sintéticas que se hicieron le vino muy bien. Pero no hay que confundirse porque el ciclo nuestro ya pasó y ahora hay que esperar a que el equipo madure y llegue bien a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¿De qué manera te afecta la economía en la vida diaria?

-Aquí siempre te van a faltar cosas, cualquiera sea el gobierno hay mucho por hacer. Me encantaría que fuéramos un país perfecto, con pobreza cero, pero no lo somos. Acá te aumentan la luz y nos atraviesa a todos, porque en mi casa nos cuidamos y tratamos de no dejar las luces encendidas. Pero por otro lado, también hay una cuestión cultural, hablamos mucho de los valores en el deporte y en lo más simple de nuestras vidas, como no arrojar un papel en la vía pública o no estacionar en doble fila, no hacemos más que poner en evidencia nuestra falta de respeto por el otro. A mí el hockey me brindó la posibilidad de viajar mucho, conocer otros países, y uno se asombra de ver valores mínimos de convivencia que aquí no están incorporados.

¿El incidente con el motochorro te hizo tomar más precauciones?

-Lo primero que se me ocurre pensar, ahora más en frío, es que si queremos empezar a ser un país en serio hay tres aspectos que no se deben discutir dentro de la importancia de un presupuesto: la salud, la educación y la seguridad. Ser médico, maestro o policía son profesiones que tienen que ser muy bien remuneradas y garantizar así su valor en la sociedad. Sin eso, sin ese piso que es la base de cualquier país desarrollado, no hay manera de transformar una realidad que nos termina superando todos los días.

Messi, "Masche" y el Diego...

"Hay líderes positivos y negativos, no solo en el deporte sino también en los equipos de trabajo, pero yo no creo que el líder se pueda hacer, líder se nace. Y sí se pueden tener líderes adentro y afuera de la cancha. El caso de Messi y Mascherano puede ser un ejemplo, aunque no los conozco, se ve que Leo tiene una ascendencia adentro por su juego, y Masche la debe tener en el vestuario", señala la ex Leona que durante su período como capitana del seleccionado argentino, fue líder indiscutida del grupo.

Ella y Lucha Aymar se repartían los roles: "Una capitana tiene que conocer las debilidades y fortalezas de cada compañero y ser su sostén. Hay que saber delegar también. Yo creo que el deportista que resumió el liderazgo adentro y afuera cuando jugaba, fue Diego Maradona. Él sabía más que nadie lo que era ponerse al frente de sus compañeros y vestir la camiseta argentina".