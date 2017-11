Embarazada de mellizos, la pareja de Boudou salió a defenderlo

La exdiputada mexicana Mónica García de la Fuente, novia del exvicepresidente Amado Boudou, habló por primera vez anoche en el programa de Susana Giménez. Embarazada de 8 meses y de mellizos, la pareja del exfuncionario detenido desde el pasado 3 de noviembre, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, aseguró que es inocente.

"No me tiene que decir 'soy inocente', porque eso yo lo sé. Estoy totalmente convencida de su inocencia y de su integridad como ser humano", aseguró García de la Fuente.

"Sigo sin entender por qué está detenido. No hay riesgo de fuga, estamos aquí esperando para tener niños. No entiendo por qué está privado de su libertad y no está con mis niños", agregó.

García de la Fuente contó que se conocieron con Amado Boudou a fines del 2015 en Buenos Aires, durante un intercambio de diputados que realizaron México y la Argentina. Y si bien dijo que "no hubo flechazo" de amor entre ellos, cuando regresó a su país natal, el exvicepresidente empezó a enviarle mensajes.

"Fue una vez a verme a México, después de tres meses intercambiando mensajes. En un momento me conmovió porque me escribió una canción muy romántica. Él me decía "ven a la Argentina, tenemos que platicar, quiero conocerte mejor'", contó la exdiputada, que finalmente se animó vino al país.

"Habíamos hablado de las causas desde que nos conocimos. Sabía que él tenía causas abiertas pero no era algo que podía esperar porque estuvo siempre dispuesto para la Justicia", reveló.

Respecto al momento de la detención del expresidente, contó que "fue una sorpresa nada grata". "Nos despertarnos así a las 6 de la mañana. De repente empecé a oir ruidos raros, vi movimientos y fui por él. Le dije algo pasa. Fue muy abrupto, un momento muy duro y totalmente inesperado", relató.

"Fueron casi dos horas que estuvieron en la casa. El me dijo 'quedate tranquila, vamos a solucionar esto'. No me tiene que decir 'soy inocente', porque eso yo lo sé. Estoy totalmente convencida de su inocencia y de su integridad como ser humano", concluyó la pareja de Boudou.