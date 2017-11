Entre el placer y los negocios, cómo se organiza un torneo de polo

El polo argentino se encuentra en una etapa de transición. Este deporte está en busca de la reinvención, ya que la pérdida del interés por parte de los sponsors y los altos costos que lleva organizar un torneo llevaron a los organizadores a intentar buscar soluciones alternativas. Un ejemplo de esto fue el 124º Abierto de Hurlingham, el segundo torneo de la Triple Corona, que finalizó con unas 6.500 personas observando una gran final en la que La Ellerstina se consagró campeón.

Con la presencia del Buenos Aires Market por segundo año consecutivo, la gente pudo disfrutar de un gran partido. Con la presencia de los food trucks y shows musicales el Abierto de Hurlingham se buscó atraer un nuevo público.

Así fue como finalizó el Abierto de Polo más antiguo del mundo. Organizar un torneo de tal magnitud no es tarea fácil y las autoridades del Hurligham Club tuvieron que lidiar con varios inconvenientes. Este es considerado el segundo más importante a nivel mundial, pero contó con poca presencia de espectadores a lo largo del mismo a excepción de la final en la cual se encontraban las tribunas llenas.

A la hora de analizar el porqué de tan poco apoyo por parte de la gente se pueden vislumbrar varias cuestiones. Llama la atención que la gente esté interesada solo en la final o en algunos casos en las semifinales ya que uno está ante la presencia de los mejores jugadores del mundo. Las semifinales contaron con poca presencia de público ya que muchas personas prefirieron verlo por televisión antes que trasladarse hasta el Hurlingham Club. Incluso una de ellas se jugó un viernes debido a que ese domingo hubo elecciones en todo el país, pero la lupa no está puesta solo en estas estos partidos, según explicaron fuentes de la organización.

La mayoría de los partidos previos a semifinales fueron disputados en la sede que tiene la Asociación Argentina de Polo en Pilar. Esto se debió a que en Hurlingham debutó el nuevo formato en el cual el título se lo disputaron 10 equipos, fue por ello que se decidió desde la organización que muchos partidos se disputen en Pilar para que la cancha llegue en óptimas condiciones a la final. Él nuevo formato aportó más partidos, nuevos equipos y la presencia de jugadores que antes no tenían la posibilidad de disputar este tipo de torneos, pero esto no fue la solución. Desde la organización dijeron que fue aún más complicado, porque aumentaron los costos al haber más partidos y esa inversión no pudo ser recuperada con la venta de entradas ni el apoyo de los sponsors del torneo.

El costo de organizar cada partido es alto: $ 200.000, según revelaron fuentes del circuito. Seguridad, ambulancia y paramédicos y los referees son los gastos principales. Si no es un partido definitorio la concurrencia de público promedio es de 400 personas, que pagan entre $ 200 y $ 700 la entrada, aunque muchos son de protocolo.

Al no encontrar los ingresos suficientes en la venta de entradas, los organizadores buscan el apoyo de los sponsors para poder cubrir todos los gastos. Hasta hace unos años, las grandes marcas buscaban promocionarse a través de la publicidad tracional, colocando carteles y armando stands de la empresa alrededor de la cancha. Hoy, buscan utilizar el evento como 'Hospitality'; es decir, proponer una experiencia a los clientes, poder llevarlos a los partidos. "Esto es algo que el polo no les puede dar porque al ser un deporte que depende del clima, si una fecha se suspende y se debe jugar ese partido en la semana debido a los cronogramas tan ajustados los sponsors pierden el interés en el deporte", explican las fuentes.

Ante esta dificultad, desde hace dos años la organización del Abierto de Hurlingham comenzó a buscar una nueva faceta dentro del polo, buscan ofrecer algo distinto y que no solo sean los partidos. Para eso contrataron a la empresa Play Patagonia expertos a la hora de comercializar un evento. La firma comercializa el torneo de una manera distintiva, con propuestas gastronómicas y con shows en vivo después de los partidos. Todo con el fin de captar el interés de un nuevo público y que los sponsors vuelvan a poner su mirada en el mundo del polo. De esta manera, el desafío que tienen los organizadores para la próxima edición de un torneo que tiene más de 120 años de historia es lograr que el evento pueda cumplir con las exigencias del público, de los sponsors y así poder monetizar todo el evento.

Justo Santamarina