En Wall Street esperan subas de hasta 15% para los bancos argentinos

Los fondos de inversión de Wall Street pusieron la lupa la semana pasada sobre el sector financiero argentino, aunque con perspectivas diferentes. Mientras que Morgan Stanley se animó a predecir subas de hasta 15% en las acciones de los bancos argentinos, Goldman Sachs ve un contexto positivo pero mucho menos ganador. Este último fondo, además, se mostró preocupado por la posibilidad de que las causas locales por corrupción puedan golpear al papel de Banco Macro.

Morgan Stanley modificó sus estimaciones de ingresos y ganancias para los bancos argentinos que cotizan en Wall Street y, como resultado, elevó sus previsiones de precio para los papeles financieros con una ganancia que ronda el 15% para todo el sector.

El fondo de inversión elevó su previsión de ganancias por acción para Banco Macro, Grupo financiero Galicia, Banco Francés y Banco Supervielle en un informe publicado el viernes pasado. Calificó a todos esos ADR (american depositary receipts, como se llama a las acciones de empresas extranjeras que cotizan en la Bolsa de Nueva York) con "overweight", es decir, recomendó la compra.

En el informe que lleva la firma de Jorge Kuri y Jorge Echevarria, Morgan Stanley enumera una serie de razones para sentirse "bullish" respecto de los bancos argentinos. Primero, que el crecimiento del crédito ofrece una atractiva capacidad de crecimiento dada la baja penetración de servicios financieros en el país.

El proceso de bancarización, dice el fondo, debería verse beneficiado por una importante, educada y pudiente clase media. También suma a los motivos para apostar por el sector la recuperación de la macro durante este año, y también del crédito. Posibles fusiones en el sector también podrían impulsar la solidez de la banca.

Por último, una de las razones de Morgan Stanley para apostar por la banca local está en la creencia de que finalmente en 2018 MSCI anunciará que el mercado argentino pasará a formar parte de su índice de emergentes, algo que se esperaba para este año pero finalmente no se concretó.

Goldman Sachs, por su parte, se mantuvo neutral frente a Banco Macro y Grupo Financiero Galicia, ya que el crecimiento esperado para el país y el sector parece estar cargado en precio, según un informe de analistas liderados por Carlos Macedo.

Goldman recortó su objetivo de precio para Banco Macro a u$s 118 desde los u$s 126 que sostenía antes, por temor a que la investigación por corrupción que pesa sobre el ex vicepresidente Amado Boudou aumente la volatilidad en la acción, a pesar de que las perspectivas para 2018 sean positivas, con crecimiento real de los préstamos para todo el sector y para la empresa en sí.

En cuanto a la ADR del Grupo Financiero Galicia, el informe de Goldman Sachs publicado el viernes pasado eleva el objetivo de precio de u$s 53,9 por acción a u$s 52,9 por acción. Las razones para la mejora en la consideración están fundadas en una "constructiva perspectiva" generada por el management del grupo y expectativas de un fuerte crecimiento del crédito, del orden del 45% anual.

El sector bancario argentino es una de las estrellas del mercado, probablemente detrás de las empresas de servicios públicos con tarifas reguladas. El Merval duplicó su valor entre noviembre de 2015 y la actualidad, con una suba del 105%.

El papel de Grupo Financiero Galicia subió 108% en Wall Street en ese mismo plazo y el de Banco Macro 66%. Ahora, de cara a un 2018 sin elecciones por definir, los fondos estadounidenses vuelven a posar sus ojos sobre ellos.